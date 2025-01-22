楊千嬅完成53場巡唱休養身體 炎明熹廣州捧場 缺席台慶頒獎禮

衛蘭、江海迦和周柏豪擔任千嬅廣州演唱會嘉賓，周柏豪表示10年來一直記着千嬅教他的說話：「『做歌手做人一樣，不同階段都會畀人嫌棄你，上一層又從頭再來，要堅持，加油周柏豪。』這句話在我心入面10年，不斷鼓勵我，多謝你，千嬅。」

今年出道30周年的千嬅感謝一齊成長的歌迷，唱舊歌時感觸落淚。50歲的她表示以前好執著想成功，「不斷努力追求，好想證明畀人睇，我係得，好想父母因我自豪。經歷人生很多後，層次不同了，不用追求別人認同，現在好開心，好自豪有好的父母、團隊、歌迷，有好多好歌，還要多謝兒子，給我好多能量」。

千嬅透露之後要休息養好身體，準備新項目給歌迷驚喜，稱今次巡唱對她而言是一個獎項，「這5年遭遇人生起跌，一度以為自己係咪就咁番去湊仔算，今日回頭望，原來好多嘢未做完，仲有好多可能，我嘅前途仲可以發育」。主辦單位為慰勞團隊，準備近200萬現金抽獎，希望皆大歡喜。

娛樂組

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