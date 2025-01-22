父去年病逝 努力掙錢照顧媽媽 朱敏瀚朝視帝目標進發

集舊劇角色成新劇角色人生

朱敏瀚開心表現獲認可，加強對演戲的信心，「初初都擔心我的演繹會否格格不入，最後什麼都不理，堅持做自己要做的事，意外得到理想效果，大家都幾喜歡我的角色，引證到一部劇裏面能容納不同演繹方式，產生化學作用」。他稱此劇另一好玩之處，是將他過往演過《點解阿Sir係阿Sir》的學生、《反黑路人甲》陸秋的片段，剪輯成禾平的人生經歷，「陸秋可以說是禾平的前身，變成回憶殺，《反黑路人甲》舊拍檔王浩信和張振朗也有機會在劇中出現，有種新舊交替的感覺」。

公司無講明禁止拍拖

初次跟蕭正楠（阿蕭）和吳若希（Jinny）合作，朱敏瀚大讚二人轉數快，「阿蕭為人友善，每講幾分鐘就爆一個gag，Jinny本身擁有高能量，情緒可以突然由0升至100，好彩我的角色不用太理會他們放笑彈，不怕接不上。Jinny很有義氣，知我想嘗試唱歌，早前找我任演唱會嘉賓，跟她很有淵源，大家同年同月同日生，都是重情的人，但命運和性格各有不同」。問32歲朱敏瀚有沒有羨慕同齡的Jinny已婚兼育有一子一女？他表示做藝人，工作日夜顛倒，加上生活備受注目，好多事未必在控制之內，學會取捨，知道有犧牲，「盡量做回自己，平衡生活和工作，感情事抱順其自然態度」。

問到和「了解中」的緋聞女友陳曉華進展如何？朱敏瀚連講3次：「大家是好朋友。」不欲多談感情事的朱敏瀚出於護花心切，「每個人都是個體，唔好代任何人發言，不想影響別人，可以為自己所言負責任，但若講任何說話影響到別人就不好，我想保護身邊所有朋友」。他與陳曉華同獲無綫力捧，有傳公司高層棒打鴛鴦，逼令兩人保持距離，以免影響如日方中的事業。他否認傳聞：「公司冇講明力捧我和禁止我拍拖，所有結婚、同居、分居都是傳聞，完全沒這回事。」

主演劇集押後 苦候半年未入劇組

朱敏瀚近年先後攞過飛躍進步男藝員、最佳男配角、兩屆最受歡迎電視拍檔，承認對演戲充滿熱誠，希望做出好表現，博取更多機會，向視帝目標進發，奈何近期公司政策有變，令他有份主演的劇集押後開拍，已苦候大半年未入劇組，「入行十五六年，一直學保持良好心態，在等開工期間，爸爸去年5月因癌病離世，沒向外公開，生離死別始終會經過，感謝家人和朋友這段時間的陪伴，現在心情OK。以往一直跟父母同住，現在父親走了，我要努力掙錢，好好照顧媽媽，希望已拍的3部劇能在今年內播出」。

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳