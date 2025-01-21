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娛樂

入行顧慮多失自我 吳林峰靠創作重拾初心

【明報專訊】入行6年的吳林峰將於3月舉行第三次個人演唱會《To Be》，透露今次開騷全無掣肘，唱盡去年寫給自己的作品，「去年逼自己兩星期做一首歌，一年共26首，就是因為衝動，人總有很多衝動的事，衝動令你行到第一步，知道原來可以做到某些事，計劃完結，想開騷向大家講衝動去做一些事，可以尋回一些感覺」。

一年寫了26首歌，吳林峰最大得着是提醒自己遺忘了的事，「例如我很鍾意沒有顧慮地寫歌，或生活上一些小習慣，發覺原來入行當歌手後，變成公眾人物，很多時會收埋自己，有很多事不可以做，怕影響其他人。其實不需要想太多，寫一首歌一開始只是為了開心而已，不應該再去想寫完首歌是否適合哪個歌星？別人找我寫歌，是想要我的風格，是自己諗多咗或顧慮多咗！」

謝許廷鏗提點 免行差踏錯

吳林峰表示同屆新人姜濤、Ian（陳卓賢）、林家謙和陳凱詠個個都好叻，自己未死得，仍未消失，還有作品大家會聽到，「覺得都算係咁，已經達標，不能再奢求什麼，算是做到當初想做的事，一開始願望很簡單，純粹寫首歌出道，之後安心做社工，不過發覺用了很多心機想入行也入不到，想放棄時又突然得咗，一直做住試、試住學，做到現在」。他稱能夠做到作曲人，某程度上因為許廷鏗（Alfred），對方用了他人生第一首寫給其他歌手的歌《雪糕》，繼而多了歌手找他作曲，「未入行前，Alfred已給我很多意見，提醒如果想入行，應該要怎樣做，入行後又給我很多意見，等我冇踩咁多氹，所以他對我而言好似哥哥咁，關係如家人」。

吳林峰承認寫給其他歌手的作品有點成績，自己唱的未有，還需努力，最大願望是每年保持有自己唱的新歌，寫到自己想寫的歌，「兩樣都做到已經覺得很開心和幸運，過去有很多人幫過我，希望做到小小成績，可以和他們講，當初沒有幫錯這個𡃁仔」。

記者：林祖傑

化妝：Kaho

形象：exactly the SAM

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