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娛樂

香港電影評論學會否認冷待《破．地獄》 理事陳志華稱許冠文衛詩雅輸戲分不足

【明報專訊】第31屆香港電影評論學會大獎上周公布得獎名單，登香港華語片票房榜首的《破．地獄》僅獲推薦電影之一，甚至未能入圍競逐最佳電影，令不少人大跌眼鏡，批評是小圈子選舉。電影評論學會創會會員、資深電影人文雋亦在網上節目評論，認為《破．地獄》遭電影評論學會冷待。前日（19日）電影評論學會在旺角的書店舉行公開論壇，講者張偉雄、鄭政恆、曾肇弘、安娜與李卓倫講解遴選程序，透露過程中大家有很多不同意見及分歧，不認同「冷待」《破．地獄》，亦不是刻意捧或踩低某部電影，是經溝通取中間點。理事陳志華稱入圍最佳男、女演員都表現出色，許冠文和衛詩雅落敗原因是戲分被分薄。

記者：柯美

香港電影評論學會認為《破．地獄》5獎項全部落空，只獲十大推薦電影之一，對於有否虧待該片，會否成為歷史罪人，不是現在說，因為意義不大，要待10年20年後先講，現在都是「口水戰」。推薦電影也是相當重要，亦是一個獎項，至於是否絕對公道，只可說投票有原則，有嚴謹法則決定獎項產生。

有8屆演員獲獎 電影未入選推薦電影

一眾講者談到網上點評《破．地獄》上映後非壓倒性獲好評，正反評價都有。在第一輪投票，最多人肯定《破•地獄》衛詩雅是最佳女演員，她在首輪投票名列前茅，獎項只得一個，唯有取捨，最後《虎毒不》談善言封影后。電影評論學會大獎未必全是大家心水，是會員經過嚴謹討論和投票得出。有認為衛詩雅今次只是不好彩，遇到很多好演員，賽果最後排第三，第二是《看我今天怎麼說》鍾雪瑩，因她與談善言戲分較重較多。他們表示過去演員獲獎，電影沒入選推薦電影是常有的事，亦曾發生最佳女演員從缺，一點也不驚奇，今屆《虎毒不》談善言獲最佳女演員，電影都不入推薦電影，過往有8屆亦如此。

第8屆劉青雲和鄭秀文分別憑《絕世好Bra》和《鍾無艷》獲最佳男、女演員，兩片都沒入十大推薦電影。《虎毒不》是所謂偷步電影，未正式上映，但放映了5場，夠資格入圍。至於《爸爸》劉青雲奪最佳男演員，會員提出觀點，說劉青雲今次與非職業演員蘇文濤合作，激發劉青雲不同演出，變化令人刮目相看，對劉演出深感佩服。

《破．地獄》非「捧蛋」 推薦電影是獎項

論壇結束，電影評論學會理事陳志華接受《明報》訪問，對於《破•地獄》叫好叫座，全城關注，最終只入選十大推薦電影。他強調推薦電影都是一個獎項，頒獎典禮會邀請他們出席領獎和發表感言，「唔好當電影評論學會冇畀獎佢」。

問到許冠文和黃子華為何敗給劉青雲，有什麼不足地方？陳志華說：「入圍演員都表現出色，許冠文有乜嘢蝕底？真係戲分被分薄，他和黃子華都是主角，戲分自然比由頭演到落尾的劉青雲輸蝕一點，最主要是戲分問題，衛詩雅都是戲分問題，他們演出很好，絕對冇問題。許冠文身為喜劇演員，唔笑依然咁好睇，飾演爸爸好有神采，跟女兒和兒子之間的關係好好睇，可能電影要兼顧講香港殯儀業，戲分分薄咗，呢個係可惜。今年是對手太強，戲分又多，好開心見到許冠文，黃子華亦有放低咗搞笑，自己好期望黃子華有更加多演出，近年演出多部舞台劇，都有不同嘗試，之前《最後禮物》到現在《香港式離婚》，跟他以前的形象相差很遠，期望電影可看到他這一面。」

理事稱小圈子有好處 留意被公眾忽略的電影

說到文雋公開批評電影評論學會賽果不合理？陳志華多謝對方提點，不單止文雋，支持不同電影都會說他們不合理，例如有人喜歡《爸爸》，但為何不是最佳電影，有人覺得他們冷待《從今以後》，始終每個獎項得一個，去到投票都要相信結果，多些會員喜歡這部戲，覺得是最佳，也沒有辦法，「多謝文雋提醒我們，不要忽略一些觀眾很喜歡的電影，其實我們沒有忽略到，之前都講《破•地獄》只差一點入到五強」。

對於被指小圈子選舉？陳志華說：「的確主要得二三十名會員投票，始終是一個評審團制度，金馬獎也只得17名評審，團體選就會容易被label是小圈子，所謂小圈子也有它的好處，希望留意一些可能被公眾忽略的電影，都算是電影評論學會的宗旨。可能大家對電影評論學會大獎好大期望，始終是個有自己取向的會，用影評角度去睇，用討論機制去做。」今年那麼多聲音，會否檢討機制？他說：「都開心，難得有兩部電影破億，有很多人好耐冇入戲院，再入戲院睇《破•地獄》或《九龍城寨之圍城》，觀眾好肉緊，我完全理解。」

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