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娛樂

無意回無綫拍劇 甄子丹自嘲年紀大捱唔到

甄子丹自嘲年紀大捱唔到 無意返TVB拍劇 稱爆粗唔代表冇文化

【明報專訊】曾是無綫藝訓班學員的甄子丹前晚獲邀到澳門任《萬千星輝頒獎典禮2024》最佳劇集頒獎嘉賓，他認為賽果公平公正，「我想個個都贏，但沒有可能，無論是獲獎或提名都好，也應該受讚賞，因每個角色都花了很多時間和心血，自己也是在這個圈很多年的藝人，覺得每個人的努力和付出都值得鼓掌，所以我幫他們講，最好加埋人工」。

甄子丹表示在無綫出來的演員都很犀利，「千祈唔好以為我響另外一個台勁，我30多年前亦曾在無綫拍過很多劇，當時拍劇比現在更辛苦，日夜顛倒，要應付很多場戲，有時24小時冇得瞓，隻眼都開唔到，還要背對白，你話意志力要幾強吖」。問到有沒有意思回無綫拍劇？他說：「我唔得喇！年紀大，捱唔到。」他表示今次出席頒獎禮勾起不少回憶，當年的助導現在已變成大監製。

問到大女甄濟如（Jasmine）可有興趣拍劇？甄子丹表示女兒剛起步當歌手，會專注音樂。前日甄濟如21歲生日，他透露太太汪詩詩和Jasmine一起到澳門，頒完獎繼續為壽星慶祝，「女兒剛21歲，夠年齡可以帶她入賭場玩，大個女可以讓她見識吓」。

爆粗屬片場文化 不代表無修養

對於在身兼監製、導演及主演電影《誤判》製作特輯中，見甄子丹拍攝期間表現肉緊向劇組爆粗，他說：「個個都爆粗㗎啦！講粗口不代表冇文化，有文化都可以講粗口。我覺得這樣不代表一個人有沒有修養，這只是片場文化，我不是針對別人，好正常，當然是我OK了，才讓製作特輯片段出街。」

記者：林祖傑

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