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娛樂

【開箱】《間諜夫妻再出山》 占美霍士中風繼續做特工

【明報專訊】金像影帝占美霍士（Jamie Foxx）前年4月在美國亞特蘭大拍攝新片《間諜夫妻再出山》（Back in Action）期間，因腦中風入院治療，休養數月後復工，以為大難不死必有後福？《間》片剛於1月17日在影視串流平台Netflix上架，爛番茄網站綜合55篇影評文章，此片得分只有不及格的24%，實在令人失望。

退役特務重出江湖

《邊個波士唔抵死？》薛夫哥頓（Seth Gordon）執導、占美霍士與《情迷索瑪莉》金美倫戴雅絲（Cameron Diaz）合演動作片《間諜夫妻再出山》，故事由15年前說起，美國中情局特工馬特（占美霍士飾）與艾蜜莉（金美倫戴雅絲飾）假扮法國軍火商勒米厄夫婦，潛入前蘇聯秘密警察、現任沃爾卡幫話事人巴達薩戈爾的兒子生日派對，成功偷走對方保管、傳聞能夠破解所有網絡密碼的「ICS鎖匙」。正當他倆慶祝任務完成，並確認艾蜜莉懷孕的喜訊之際，大批殺手湧現，拚死奪回鎖匙，二人攜手抗敵，就算遇上墜機和雪崩都大難不死，但為保護胎兒，馬特決定假死然後引退，從此過着平凡但幸福的家庭生活。

時光飛逝，馬特如今已是兩孩之父，跟艾蜜莉婚後育有李奧和愛麗絲兩名子女，然而面對孩子成長和代溝等問題，驚覺比盜竊國家機密還要艱辛。某日來自英國軍情六處的舊友查克（佳奧贊特拿飾）登門拜訪，告知夫婦倆早前大鬧夜店的畫面，已被顧客拍片並上載到社交媒體，巴達收到消息即派遣殺手趕至，誓要奪回ICS鎖匙。為了逃避追殺，馬特一家四口隨即飛往倫敦，向艾蜜莉母親金妮（格蘭高絲飾）求救，然而軍情六處另一特工巴隆（安德魯史葛飾）和巴達殺手亦步亦趨，馬特夫婦為了保護子女安全，只好重出江湖。

壓軸一場倫敦大戰的戲碼，ICS鎖匙失而復得的幕後功臣，竟是金妮的「小鮮肉」男友奈傑，他不單開車撞暈反派，更搶回鎖匙，成為全片最大笑點。一如大部分Netflix娛樂片，《間諜夫妻再出山》採取開放式結局，講述反派大難不死，巴隆請求艾蜜莉協助中情局收拾爛攤子，更提到讓她從未曝光的爸爸出山，究竟此人有多厲害？留待下回分解。

有傳《間諜夫妻再出山》製作費達7000萬美元（約5.46億港元），恐怕支付男女主角片酬後已所餘無幾，幸而部分動作場面仍算可觀，例如開場講述馬特與艾蜜莉在私人飛機上保護ICS鎖匙，打到撞機兼雪崩，電腦特技效果以假亂真；其他飛車及槍戰場面亦交足功課，最後由倫敦橋的電單車追逐戰，移師到泰晤士河的快艇上搏鬥，都拍出緊張刺激感，好此道者應該收貨。

金美倫扮怪獸家長

金美倫戴雅絲相隔10年復出拍戲，可是《間諜夫妻再出山》多災多難，首先占美霍士拍攝期間中風入院，進度難免受阻；早前又因加州山火，首映禮被迫取消；到新片上架又惹劣評，都算出師不利。事實上，現年52歲的金美倫戲中飾演兩孩之母，表現相當稱職，尤其對14歲女兒的過分關注程度已達怪獸家長級數，她演得肉緊且入木三分，惹來愛女反感自是理所當然，正好為結局的母女和好如初，作出最佳鋪排。

《間諜夫妻再出山》以動作片作包裝，主題卻是探討家庭倫理關係，例如金美倫飾演退役特工，因愛女心切而跟蹤甚至偷看對方通訊紀錄，得悉她使用假身分證到夜店狂歡即勃然大怒，但正如占美扮演父親所言：「父母何嘗不是經常說謊？」隨即列舉大批日常生活例子，藉以反映親子溝通貴乎坦誠的老掉牙道理，放諸四海皆宜。

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