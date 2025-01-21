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娛樂

《狼男》開畫入三甲 《魔海奇緣2》累收10億美元

【明報專訊】上周末是美國馬丁路德金紀念日長假期，截至昨日（20日）為止，北美票房仍然由《獅子王：木法沙》穩守冠軍，周末4日料收1550萬美元（約1.2億港元），緊隨其後的兩部新上畫電影：《虛無》琪琪帕瑪（Keke Palmer）與女歌手SZA合演喜劇《One of Them Days》以1400萬美元（約1.09億港元）屈居亞軍；《隱形客》利雲紐（Leigh Whannell）執導、《狂獸獵人格力文》基斯杜化艾保特（Christopher Abbott）主演驚慄片《狼男》（Wolf Man）則以1200萬美元（約9360萬港元）躋身三甲。

《One of Them Days》故事講述任職女侍應的琪琪與立志成為藝術家的閨密SZA夾份租屋，生活已夠拮据，還遭後者男友偷走租金，為免淪落街頭，她倆必須在業主收租前尋回失款，過程瘋狂不失溫馨。此片製作費約1400萬美元，美國首周末票房已打成平手，反觀《狼男》製作費為2500萬美元（約1.95億港元），開畫票房略遜預期，且看後勁如何。

值得一提的是，動畫電影《魔海奇緣2》自去年11月上映至今，全球票房終於突破10億美元（約78億港元）大關，成為繼《玩轉腦朋友2》及《死侍與狼人》後，迪士尼去年第3部躋身「10億俱樂部」的作品，成績驕人。

相關字詞﹕One of Them Days 獅子王：木法沙 魔海奇緣2 狼男

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