《狼男》開畫入三甲 《魔海奇緣2》累收10億美元

《One of Them Days》故事講述任職女侍應的琪琪與立志成為藝術家的閨密SZA夾份租屋，生活已夠拮据，還遭後者男友偷走租金，為免淪落街頭，她倆必須在業主收租前尋回失款，過程瘋狂不失溫馨。此片製作費約1400萬美元，美國首周末票房已打成平手，反觀《狼男》製作費為2500萬美元（約1.95億港元），開畫票房略遜預期，且看後勁如何。

值得一提的是，動畫電影《魔海奇緣2》自去年11月上映至今，全球票房終於突破10億美元（約78億港元）大關，成為繼《玩轉腦朋友2》及《死侍與狼人》後，迪士尼去年第3部躋身「10億俱樂部」的作品，成績驕人。