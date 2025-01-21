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娛樂

羅拔柏迪臣首次訪韓考慮移民置業 奉俊昊《米奇17號》拍出「有味」勞工階層故事

【明報專訊】韓片《上流寄生族》金像導演奉俊昊執導、《吸血新世紀》羅拔柏迪臣（Robert Pattinson）主演科幻電影《米奇17號》（Mickey 17），下月13日在柏林影展舉行世界首映禮，同月28日韓國率先開畫，香港及美國分別在3月6和7日上映。羅拔柏迪臣前日飛抵韓國出席宣傳活動，昨日在記者會上表示，雖然訪韓未夠一天，笑言已考慮移民當地，並準備在此置業。奉俊昊形容《米奇17號》充滿人情味，是個夾雜體味與汗味的勞動階層故事。

文：蘇珮欣

製作費達1.5億美元（約11.7億港元）的《米奇17號》，改編自美國作家Edward Ashton的科幻小說《Mickey 7》，講述在殖民星球上，複製人負責執行危險任務，每次犧牲後便會保留記憶，然後移植到下一個複製人身上。羅拔柏迪臣飾演複製人「米奇17號」，任務失敗後遭遺棄，幸被人類救活，返回基地卻驚覺「米奇18號」已取代自己。《農情家園》連尚燁（Steven Yeun）、《馬克白夫人的誘惑》娜奧美艾奇（Naomi Ackie）及《鬼眼》東妮歌莉蒂（Toni Collette）參與演出。

最愛導演舊作《殺人回憶》

奉俊昊與羅拔柏迪臣昨日現身首爾龍山區某戲院，記者會舉行前，先放映20分鐘精華片段，讓韓媒先睹為快，然後輪到奉俊昊與羅拔柏迪臣出場，二人互相鞠躬和握手，又合力做出「心心」手勢，盡顯默契。

奉俊昊形容《米》片是常見的科幻電影，但故事充滿人性，他說：「米奇平凡又無助，某程度上就是可憐的年輕人故事。」他指米奇的工作充滿危險，社會階級問題滲透電影每個角落，就似《上流寄生族》一樣。被問到為何邀請羅拔柏迪臣演出？導演解釋因看過對方演出的獨立電影，深信他能一人分飾兩個「米奇」。

羅拔柏迪臣則表示，難以在商業電影中找到像「米奇」這樣獨特的角色，大讚奉俊昊的作品既幽默又有魅力，他說：「像奉俊昊這種殿堂級的導演，全球恐怕只有4、5個吧？他是所有演員都想合作的對象，個人最喜歡他的舊作《殺人回憶》。他的電影題材豐富，有觸動人心的感情戲，亦有荒唐的故事，我很想演出這樣的作品，所以接到邀請馬上答應。」

首次到訪韓國的羅拔柏迪臣，不忘感謝熱情接機的粉絲，令他又驚又喜，笑言有意移居韓國，「正在尋找合適寓所，其實我抵埗不足24小時，只知韓國有很多優秀電影，有機會也想接拍更多韓片」。

客串演出《Running Man》

被問到最滿意新片哪個部分，奉俊昊表示在25年導演生涯中，首次出現愛情戲，對此感到欣慰。談到《米奇17號》映期一改再改，傳與華納電影公司不滿所致，因此推遲映期，下令奉俊昊修改。他澄清改期與前年美國演員公會罷工有關，導致很多電影都受影響，他說：「合約寫明導演有最終修改權，電影公司尊重我的製作，我並沒有重拍或為《米奇17號》補戲。」

另有韓媒指在奧斯卡頒獎禮上，曾為導演即時翻譯的崔成宰（Sharon）昨日也有亮相記者會，亦在片場擔當翻譯，參與《米奇17號》幕後工作。另一方面，羅拔柏迪臣將會亮相SBS電視台長壽綜藝節目《Running Man》，有指他前往首爾西村觀光時，巧遇《Running Man》攝製隊，隨即大方答應演出，這一集預計在下月9日播出。

相關字詞﹕電影 米奇17號 奉俊昊 羅拔柏迪臣

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