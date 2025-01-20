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娛樂

馮盈盈陳懿德Deep V鬥性感 王敏奕奪最佳衣著興奮嗌「老爺」

【明報專訊】昨晚一眾女藝人悉心打扮行紅地氈，馮盈盈、楊卓娜、林夏薇、陳曉華、陳懿德、何沛珈及梁敏巧等大鬥性感。馮盈盈穿Deep V長裙被形容似美人魚，她說希望出席藝人「如魚得水」。陳懿德同樣Deep V上陣，身材出眾，稱選白色裙代表似白紙一張，因首次角逐多個獎項。鍾柔美（Yumi）穿透視晚裝略帶性感，表示剛滿18歲想帶新鮮感給大家，試衫時被讚美提升信心，媽咪過目後說OK。她會為自己設底線，最重要著得靚及舒服。

被指鼻變尖高低胸 戴祖儀否認整容

戴祖儀性感打扮現身，被指鼻變尖及高低胸。她表示高低胸是正常人體結構，因為在內地工作吃多了，令身材變好。她又做出豬鼻的樣子稱沒整容或微調，「如果有整容就不能做豬鼻樣！若真的要微調，也會先把面部縮小」。

吳若希穿白色晚裝與蕭正楠結伴行紅地氈，裙腳甚多羽毛，其間險仆倒，幸及時企穩，蕭正楠亦傍實，沒有出洋相。她稱今次是入行以來最性感，自嘲再性感也沒有睇頭。

楊卓娜額頭「生蛇」 圖案遮傷口

楊茜堯與老公羅子溢全黑打扮襯到絕，他們表示事前沒夾過，楊茜堯只露背，性感程度輸給家姐楊卓娜，她說行型格路線。楊卓娜表示悉心打扮出席盛會是基本尊重，但不敢亂郁。她左額位置畫了花朵遮傷口，「早前額頭生瘡，後來愈來愈嚴重，發炎兼腫到落眼，搞到我大細面，醫生話我『生蛇』，所以畫圖案遮住傷口」。

麥美恩曬戒指嚇親許文軒

麥美恩接受紅地氈司儀兼緋聞男友許文軒訪問，她說︰「如果許文軒攞最佳男主持，我在台上有好重要的事宣布！」並隨即從右手中指除下戒指說︰「我準備咗㗎喇！」眾人包括許文軒也「嘩」一聲，許文軒說︰「你喺邊度搵番嚟？究竟我攞獎定唔攞獎好？隻戒指可能係贊助。」

現場記者投票選「最佳衣著男、女藝人」，由陳豪與王敏奕奪得，後者穿粉紅色露肩長裙，領獎時換上黑色裙，她拿着獎座興奮說：「我攞獎喇！老爺（無綫總經理曾志偉）！」當她得知正直播時尷尬說sorry，惹全場大笑。

（萬千星輝頒獎典禮2024）

相關字詞﹕楊卓娜 王敏奕 陳懿德 鍾柔美 馮盈盈 麥美恩 戴祖儀 萬千星輝頒獎典禮2024

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