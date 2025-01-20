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娛樂

【開箱】《生命中的危險缺憾》 英國網騙園區副線比主線精彩

【明報專訊】擅寫懸疑小說的美國作家哈蘭科本（Harlan Coben），跟影視串流平台Netflix簽訂合約，把14本小說拍成劇集，獨家在Netflix播出，連同合約之外的《失蹤疑雲》，由2018年至去年底，共8部改編哈蘭小說的劇集在Netflix上架，最新一部是今年元旦首播的《生命中的危險缺憾》（Missing You）；後者保持哈蘭的敘事風格，主角必定有不為人知的秘密，以緊張與追看程度而言，遠不及《第二聲鈴響》等前作。劇中主副兩線最後算勉強交集，但提到網騙的副線，緊貼近年全球熱話，比主軸來得精彩。

女警查父死因及失蹤未婚夫

《生命中的危險缺憾》講述女警Kat同為警察的父親Clint，11年前被謀殺，她一直認為迅速認罪的疑犯Monte並非真兇，Kat的未婚夫Josh亦突然失蹤。這兩事一直困擾她，此時一男一女Rishi和Dana先後失蹤，Kat的組別負責調查，她又從交友網站發現Josh出現。患有絕症的Monte臨終，Kat透過關係前往探望，希望從對方口中知道父親死亡真相，是否跟黑幫Calligan有關。Monte只承認他並非兇手，但拒絕指出真兇誰屬。少年Brendan到警署找Kat，自稱Dana的兒子，指母親透過社交網站認識一名叫Josh的男子，然後相約往哥斯達黎加，但出發後他無法再聯絡母親。

此劇改編自哈蘭科本2014年出版的同名小說，原著以紐約警局為背景，劇集把地方改為英國曼徹斯特；據悉小說中女主角在警署面對沙文主義的環境，感覺格格不入，劇中也淡化處理。然而哈蘭十多年前已留意到網騙罪行，並融入劇情，今日看來更覺題材貼地。劇中主軸是Kat質疑殺父兇手另有其人，以及始終放不下未婚夫Josh突然人間蒸發，兩懸念都不及副線誤墮交友網站騙局來得曲折和精彩。《生》劇並非《我談的那場戀愛》般浪漫化老千集團，相反更像現實中柬緬兩地的詐騙園區；Dana和Rishi透過交友網站認識到理想對象，約會時被綁走，背後操作的是殘酷不仁詐騙集團，他們在偏遠郊外設地藏肉參，逼Dana等人付款，掏空財富或再無利用價值，就會殺掉並送到焚化爐，毁屍滅迹。

Josh失蹤後「現身」交友網站，後來揭發是他在社交媒體上的照片被盜用，因而跟Kat的主線連繫起來；如此安排其實有點牽強，幸全劇僅5集，未至於太過拖拖拉拉，而且若沒有網騙這條支線，單靠Kat對父親之死及未婚夫失蹤的兩個懸念，實在難以支撐到結局，此劇也談不上是哈蘭科本的傑出作品。

哈蘭科本尚有3小說待拍劇

寫過30多本小說的哈蘭科本，就像東野圭吾為日本影視界提供了大量素材。2018年Netflix以數百萬美元酬勞跟他簽訂5年合約，把其14本小說拍成劇集。《失蹤疑雲》最先上架，但該劇由法國的Canal+製作，法國以外地區才經Netflix播出。哈蘭與Netflix的合約不限製作地，2020年首部推出的《陌生人》是英國製作，其後順序上架的分別是波蘭劇《森中謎》、西班牙《第二聲鈴響》、法國《幽靈天使》、英國《最親密的陌生人》、波蘭《守口如瓶》及英國《逝者不安息》。未必每齣好看，但整體而言不至於要中途棄劇。2022年Netflix跟哈蘭延長合約4年，他的小說《Caught》、《I Will Find You》及《Run Away》分別由阿根廷、美國及英國的製作公司拍成劇集，不日上架。

相關字詞﹕開箱 哈蘭科本 影視串流平台Netflix 生命中的危險缺憾

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