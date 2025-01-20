李敏鎬新劇收視新低 同時段墊底

【明報專訊】《彈珠人生》李敏鎬與《山茶花開時》孔孝真合演韓國有線頻道tvN新劇《問問星星吧》，前晚播出第5集，收視1.8%，比上集下跌0.9個百分點，不僅是開播以來最差成績，也在同時段包尾。韓志旼與李浚赫合演SBS《我的完美秘書》，前晚播第6集，收視升0.6個百分點至11.4%，成為開播以來新高，並在同時段稱冠。有線頻道JTBC古裝劇《玉氏夫人傳》緊隨其後，該劇由《黑暗榮耀》林智妍擔正，前晚第13集收視8.4%，下跌0.8個百分點。MBC《Motel California》及Channel A《入住漢陽》分別錄得3.6%及2.4%。香港觀眾可在影視串流平台Netflix收看《問問星星吧》、《我的完美秘書》及《入住漢陽》，《玉氏夫人傳》則在「黃Viu」上架。