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娛樂

73歲中村雅俊自覺幸運不言休

73歲中村雅俊人生贏家 不想退休

【明報專訊】日本殿堂級男歌手中村雅俊為紀念出道50周年，早前來港出席記者會，宣布5月24日假伊利沙伯體育館開騷，這是他自1983後相隔42年再度來港舉行演唱會。中村雅俊接受本報專訪時表示，不經不覺入行50年，自覺很幸運，工作不斷，受人喜愛，讓他覺得演藝工作是其使命，因而從沒想過退休，還期待有更多新的工作機遇。

中村雅俊主演的日劇《前程錦繡》，1970年代在港播出時大受歡迎，主題曲《我們的旅程》成為經典，羅文主唱的廣東話版《前程錦繡》更唱到街知巷聞。中村雅俊的名曲不少，當中香港歌手翻唱的便包括關淑怡《一首獨唱的歌》、黃凱芹《雨中的戀人們》、呂方《痴戀》及《聽不到的說話》、孫明光《微風中》等。

現年73歲的中村雅俊出道50年，至今仍活躍於幕前，其工作動力是「做得開心」，他說：「遇到很多好的製作人，他們對我很好。全因製作人邀請，才能一直工作。當然，有粉絲的支持同樣重要，而且很難得。或許有人覺得唱歌演戲只是一份工作，當我的歌曲及戲劇能感動別人，覺得這不再只是工作，是我的使命，就這樣過了50年。」

浮沉演藝圈如滑浪

中村雅俊透露小時候沒想過加入演藝圈，直到升讀大學，同學對演戲有興趣，便跟隨對方參加英語戲劇興趣班，其後加入劇團，「那個劇團好難入選，但好好彩我入選了。劇團好嚴格，每日都要訓練，我全情投入訓練半年後，老師安排我們參加電視劇《青春曲》試鏡，又很好彩我被選中，還做主角」。中村雅俊回想起來，猜測自己當時因為留了長髮，外形較特別才會被選中。

入行50年，中村雅俊看着演藝界變化，覺得像滑浪：藝人隨浪漂浮，有人衝不過巨浪，但有人則可去到好遠。他說：「我是好運的人，一直都有好多工作，另一方面看，這一切也很虛幻，不知是真是假。」被問到何時是他的演藝高峰？他自言不知道，「我30多歲時在一個訪問中曾說過，若我50歲仍有工作，有人賞識的話，演藝人生應該算成功，至少一半成功吧！但當我50歲時，完全沒想起這件事。我覺得自己好幸運，50歲前順風順水，無論唱歌或演戲，皆有一定成績」。

自覺故事沒特色難拍傳記

中村雅俊歌影視三棲，成就非凡，問他可有想過成為晨間劇或傳記片的主角？他耍手擰頭說：「完全沒有這想法，50年很順暢地過去，好多人也跟我差不多。我的故事沒特色，也沒有充足內容去做一個故事。」不過他歡迎年輕演員扮演他，「要靚仔，拍得我有魅力，也不錯！」

中村雅俊年過七旬，看來仍活力充沛，在港宣傳工作一個接一個，也不見疲態。他稱完全沒有想過退休，「到我這個年紀，可能突然某一天不能工作，所以好珍惜每一天。再者，一直有新的機遇，所以從來沒打算引退，仍期待有新的機遇出現」。他表示年紀大了，非常重視休息，但休息的日子，也沒有特別活動，他說：「完全是do nothing！在家中慢活。家中有個花園，以前較少走出花園，但現在會與愛犬出花園行，舒服過一天。」

記者：蘇珮欣

攝影：鍾偉茵

場地：香港麗思卡爾頓酒店

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