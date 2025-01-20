【娛樂場】《紋人多故事》 阿肥探索身體美學與藝術

阿肥對紋身素有研究，10多年前已拍攝紋身影片做紀錄，2009年推出紋身書《紋上癮》，拜訪香港早年的紋身師傅與紋身的發展，「以前風格偏向幫會，所以會紋龍、虎、鳳一類，𠵱家好多元化，亦好易搵到好多唔同風格嘅店」。

尊重父母和自己 紋身前三思

阿肥籲大家紋身前要三思，既是對父母的尊重，也要尊重自己的皮膚，不要浪費身體上的位置。他在節目首集便於鏡頭前紋身，在手臂上的「空位」紋上亡父頭像，「爸爸過咗身之後，一直想做一個紋身紀念佢，本來想紋佢簽名，最後決定紋頭像」。他在鏡頭前也三心兩意，由最初構思紋簽名式樣到轉為爸爸近年模樣，起稿後又改變主意，要紋父親年輕時的有型樣。

阿肥憶述父子情，形容爸爸為人正直、不怕蝕底，以此為傲，「就算佢畀人搵笨都唔介意，好豁達。當年我同佢講唔打工喇，要去夾band。最欣賞、最愛佢只係同我講『咁好喇，阿爸精神上支持你』，呢一句對我嚟講已經係最勁」。他笑言爸爸經常慶幸兒子沒加入黑社會，美中不足是自己沒有給家用。阿肥完成紋身後，大讚靚女紋身師Hazel，「100%像真度，佢係『還原之鬼』，有乜好得過紋身紀念一樣嘢、一個人」。事後連阿肥母親都大讚「紋得幾靚仔」。主持YouTube節目的阿肥，訪問嘉賓時暢所欲言，不過在《紋人多故事》表現較拘謹。

紋身師成名後患躁鬱症

《紋人多故事》登場的紋身師，包括在業界具名氣並往外地紋身比賽的師傅，亦有學徒，各有不同風格，亦有不同故事。當中「國師傅」自述入行經歷，原是深圳窮畫家的他，為生活而學紋身，初入行時在街頭學藝，以較平的紋眉槍代紋身槍，最後獲賞識，成為行業公認的大師。「國師傅」成名後患上躁鬱症，獲同行紋身師支持走出困局。

《紋人多故事》 TVB Plus（82台）

時間：逢周六晚11時