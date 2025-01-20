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娛樂

洪永城細女做手術除血管痣 歐倩怡稱非刻意重提婚前小產

【明報專訊】無綫、ViuTV、HOY TV昨日分別派藝人參與在大球場舉行的百萬行。無綫行政主席許濤伙多名管理層率逾50名藝人包括洪永城、應屆港姐冠亞季軍倪樂琳、梁嘉莹、楊梓瑤及友誼小姐王迅文、《愛•回家之開心速遞》與《中年好聲音》成員現身。已過檔HOY TV的敖嘉年、吳雲甫及朱智賢見到無綫舊同事，趁機寒喧。

洪永城透露8個月幼女Beryl右眼接受激光手術脫去血管痣（俗稱士多啤梨痣），由於位置太近眼睛，手術前與太太梁諾言考慮很久，「醫生贊成做，相信做多3至4次紅印便可退去。為免女兒用手抓紗布，變緊張爸爸，長女有幫手看顧妹妹，好安慰」。好友黃翠如臨盆在即，他與太太梁諾妍預備封大利市，雖未知翠如胎兒性別，估計是B仔。若翠如生仔會否對襯家？他笑說要好好考慮。

倪樂琳笑稱被楊梓瑤「跣」

4名應屆港姐首次參加百萬行，倪樂琳穿短裙配長靴，跟其他3人著T恤波鞋顯得格格不入。她稱活動前楊梓瑤提議穿長靴，之後通知改變主意穿波鞋，她未有留意，笑稱被「跣」。

歐倩怡10年前在訪問透露當年結婚前不幸小產，近日受訪重提傷心往事，解釋是分享人生經歷，開心與否都是人生一部分，剛好話題談到女性懷孕期間要注意的問題。她承認與前夫郭晉安當年是奉子成婚，小產後婚禮繼續舉行，那時沒想太多，「我很被動，結婚不是一個人的事，我只負責照顧好身體。其他事……命運就是這樣，不需介懷決定是對與錯」。郭晉安知她小產後沒要求延遲舉行婚禮？她只說對前夫和以前的事不想多提。

記者：林蘊兒

相關字詞﹕游嘉欣 洪永城 歐倩怡

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