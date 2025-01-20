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娛樂

邱士縉盼MIRROR隊友包場 阿Sa請親友睇戲 洪嘉豪強調跟蘇雅琳無發展機會

【明報專訊】蔡卓妍（阿Sa）、MIRROR成員邱士縉（Stanley）、洪嘉豪、張繼聰與太太謝安琪、吳家忻、朱栢康等合演賀歲片《祥賭必贏》前晚於沙田舉行首映禮。Stanley盼隊友每人包10場谷票房，阿Sa則包場請親友一齊睇戲造勢。對於隊友姜濤與盧瀚霆粉絲再起衝突，Stanley相信是個別例子，不影響成員感情。洪嘉豪與COLLAR成員蘇雅琳傳發展地下情一年，澄清大家只是朋友關係，強調沒發展機會。

記者：林蘊兒

《祥賭必贏》監製伍健雄與導演羅耀輝率演員行紅地氈出場，眾人談到拍戲時有人經常「爆肚」，阿Sa稱在多名對手中，對前輩胡楓（修哥）的專業佩服得五體投地，「修哥拍戲前做足功課，背晒成頁紙對白，就算臨場有改動，佢都能夠順利接到。好多時以為修哥只坐在一旁，原來他有聽我們說話，好精靈」。她透露會包場請親友睇戲，好友容祖兒會撐場，希望鍾欣潼也包場支持。

Stanley希望MIRROR隊友每人包10場，最少包110場谷票房，家人與女友亦會支持。隊友姜濤與盧瀚霆（Anson Lo）的粉絲日前在活動再因霸位問題起衝突要報警處理，Stanley相信絕大部分粉絲都好乖、好守秩序，衝突只是個別例子，「即使各自的粉絲有爭拗，也不會令隊友之間產生不和」。Twins成員阿Sa表示她的粉絲與鍾欣潼的粉絲多年來亦有拗撬，對粉絲衝突事件不感奇怪，也沒影響二人感情。

洪怕尷尬 無聯絡Ivy So

洪嘉豪近日與蘇雅琳（Ivy So）傳緋聞，有備而來表示與Ivy So只是朋友關係，「我爸爸向來不問世事，也傳該報道給我看。可能因年前拍ViuTV綜藝節目《困獸鬥》被翻出所致，當年明知玩遊戲答案是楊安妮，但為求節目效果，才說成是女神Ivy So，巧合最近我們為商台錄廣播劇，經常見面，才惹起揣測。我覺得Ivy So對工作好嚴格和認真，性格開朗，粉絲和好多人也喜歡她，當中包括我」。他留意網上有很多奇怪說法，包括傳聞有髮型師爆料，強調不是事實，亦沒有為報道找Ivy So討論，覺得沒需要，怕大家尷尬。提議他邀請Ivy So捧場《祥賭必贏》？洪嘉豪說只是客串，佔戲不多，沒此打算。

問到與Ivy So日後有沒有發展機會？洪嘉豪稱沒有，「不是怕影響對方事業，而是我33歲，要慎重找尋未來另一半。公司從來沒為我們私人事給任何壓力，非常支持藝人有正常生活，包括拍拖。公司給壓力在音樂創作上，10幾日都作不出一首歌，稍後要為公司演唱會準備，好忙」。他明白入行成為公眾人物，好多事被人討論，不過私事沒需要向大家交代，想保護家人朋友，如果日後拍拖被偷拍，視乎情况才決定會否公開。

張繼聰謝安琪想夫妻檔拍戲

謝安琪挽丈夫張繼聰手臂受訪，後者表示事前不知太太客串，當日有探班。張繼聰被爆拍攝時常「爆肚」和「焗蟹」忍不到笑，他解釋因想精益求精做得更好，拍攝時腦中不停度演出，爆肚前會跟導演商量。至於「焗蟹」，他認出名忍不到笑，「累大家NG，唯有萬歲請吃東西」。張繼聰與謝安琪承認有興趣夫妻檔拍戲，視乎劇本是否合適，不過市道麻麻，期待將來有機會。

相關字詞﹕祥賭必贏 洪嘉豪 朱栢康 吳家忻 邱士縉（Stanley） 張繼聰與太太謝安琪 蔡卓妍（阿Sa）

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