【開箱】Robbie Williams傳記片 《原始巨星》影評叫好票房失利

家人關係落墨深

《原始巨星》講述英國流行音樂天王Robbie Williams化身猩猩演繹自己跌宕傳奇。電影由他童年說起，16歲加入男團Take That，未幾已大紅大紫；離開Take That個人發展後，發行多首金曲，創下多項個人紀錄，風頭一時無兩。可是面對名利的誘惑和自我懷疑，他沉淪於毒品和酒精世界；電影以他浪子回頭後，戒除毒癮酒癮，再跟所有「仇家」和解，然後登上皇家阿爾拔堂舉行演唱會作結。

熟悉1990年代的英國樂壇，不可能不認識Take That和Robbie Williams，後者在男團中並非核心人物，Gary Barlow才是。年少氣盛加上獨特個性，即使Robbie跟毒品酒精沒沾上邊，離隊獨立發展也是必然之路。去年迎來半百歲數的Robbie，近10年已修心養性，不再像二三十年前經常佔據娛樂新聞頭條，未知是否因此片中沒談及他近年的生活。

《原始巨星》佔了不少篇幅描述Robbie Williams與家人的關係，他跟祖母與父親的感情，着墨特別深。祖母十分疼惜他，小時候被欺負，訴說夢想，祖母一直是他心靈上最堅定的依靠，所以當看到他在台上的差勁表現，祖母一臉失望及痛心；到她患有腦退化症，長年在外的Robbie驚覺愛得太遲，都是片中動人的兩幕戲。相反，他的成長階段，父親一度缺席，某程度上也成為Robbie任性妄為的藉口，父子倆互相怨懟，卻能在最後一幕的演唱會，邀請父親上台合唱《My Way》，是否有點矯情？

導演曾拍《大娛樂家》歌舞場面悅目

拍過《大娛樂家》的米高格基斯，處理歌舞場面其實十分熟練，無論拍Take That的演唱會，Robbie Williams個人演出，還是他在派對上邂逅Nicole Appleton的連場歌舞，都十分悅目；而且剪接準確，能在歌舞之間爽快地推進劇情，省卻不必要的對白，又可配合Robbie 各首流行曲，均值得一讚。其實全片若能多花心思在音樂與歌舞方面，而不是像現在把大部分資源投放在電腦特效及猩猩面容的動態捕捉之上，或者效果會更加好。雖然以猩猩「代替」真人演出，編導有其考量，尤其在對抗心魔的演繹方面，不同時代Robbie的猩猩大戰，也許比演員演出較容易處理。

同類題材《波希米亞狂想曲》最成功

近年歌手傳記電影十分受歡迎，跟《原始巨星》同期上映便有卜戴倫（Bob Dylan）為主角的《搖滾詩人：未知的傳奇》（A Complete Unknown），後者受各大頒獎禮垂青，未知跟Robbie Williams在英國以外地區的受歡迎程度是否有關。《波希米亞狂想曲：搖滾傳說》和《貓王》的男主角：分別扮演Queen樂隊主音Freddie Mercury和「貓王」皮禮士利（Elvis Presley）的雷米馬力（Rami Malek）與奧斯汀畢拿（Austin Butler），先後角逐奧斯卡最佳男主角，前者奏凱，奧斯汀飲恨。其實雷米馬力演得並非十分出色，但《波》片全球收逾9億美元，讓新一代重新認識Queen這隊搖滾樂隊及其音樂，正是電影能彰顯他們音樂魅力的明證，《原始巨星》在這方面的功力無疑稍遜。

上映日期：1月16日