息影布斯韋利士感激警員 握手代言語 影迷到洛杉磯地標悼大衛連治

布斯韋利士2022年宣布患失語症，因而提早退休，約1年後再表示確診障礙額顳葉認知障礙症（frontotemporal dementia，FTD）。由宣布息影起，他近3年沒在公開場合露面。布斯太太Emma日前在社交平台公開一段短片，可見布斯跟幾名警察握手及合照。頭戴棒球帽的布斯雖然沒有說話，但看來相當精神，而且面露關切之情，又跟多名警察握手。Emma留言表示，見到救護、消防或警察，布斯不會錯過任何機會衷心跟他們握手，以表達感激之情，「謝謝你們的服務」。

被譽為超現實主義大師的《藍色夜合花》導演大衛連治日前逝世，享年78歲；不少影迷表示不捨，周四晚上（16日）湧到洛杉磯的地標之一Bob's Big Boy餐廳，點朱古力奶昔、咖啡等大衛最喜歡的飲品，以示悼念。據悉大衛連治曾連續7年每日下午兩點半左右光顧Bob's Big Boy，並會用店內的餐紙巾寫筆記。此外，他跟《淚眼阿飛》導演尊華達斯（John Waters）曾在店外拍攝著名照片，又在餐廳孕育了《藍》片丹尼斯賀柏（Dennis Hopper）的變態黑幫角色。

另外， 康城影展主席Thierry Fremaux及影視串流平台Netflix聯席CEO薩蘭多斯（Ted Sarandos）分別在社交平台悼念大衛連治；薩蘭多斯自言對方是他一直以來最喜歡的導演之一，並透露Netflix與大衛差點便能合作，稱對方想拍一部名為《We Were All In》的迷你劇，但後來因為新冠疫情而擱置，其後大衛的身體狀况不穩定，所以拍攝計劃一直未能成事。

另一方面，影評人選擇大獎原定本月12日舉行頒獎禮，受加州大火影響，延期至本月26，及後再次改期，昨宣布現改為下月7日頒獎。原定本月10日舉行的美國電影學院午餐會，昨表示安排於下月6日舉行。繼美國樂壇天后Taylor Swift表示會捐錢救災後，已把新專輯延期及取消相關音樂會的加拿大男歌手The Weeknd，宣布捐出100萬美元（約780萬港元）給洛杉磯山火救援組織。