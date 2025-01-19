【娛樂場】《誤殺3》富商營救愛女踏成魔之路

強烈視聽衝擊烘托燒腦劇情

《誤殺》2019年上映收13.33億人民幣；《誤殺2》2021年收11.21億人民幣。《誤殺》系列講述不同的犯罪故事，前兩集憑充滿誤導與反轉的情節、聚焦人性與親情的主題、緊張刺激的氛圍，以及對現實題材的關注吸引觀眾。

《誤殺3》帶來一場全新的驚心綁架案，男主角肖央飾演陷入絕境的父親，為了營救被綁架的女兒，與綁匪生死角力、鬥智周旋，甚至不惜雙手沾滿鮮血，踏上成魔之路。在環環相扣的反轉中，呈現一場智力與情感的雙重較量，進一步深化對人性的探討。戲內充滿血腥搏鬥、飛車追逐、爆炸場面，強烈的視聽衝擊，烘托燒腦劇情。

逾百場景與故事人物相關

劇情講述富商鄭炳睿（肖央飾）的女兒婷婷在眾目睽睽下被神秘匪徒綁架，熟悉父女的李慧萍（佟麗婭飾）決心陪他營救女兒。然而，奸狡的綁匪巧妙避開警方負責人張景賢（段奕宏飾）的追捕，甚至將鄭炳睿和李慧萍玩弄於股掌之中。鄭炳睿遭逼至絕境，為救愛女，即使要淪落地獄，也誓要報復傷害女兒的真兇！他卻不知道，一場背後牽連甚廣的陰謀，已經悄悄逼近。

《誤殺》系列中的角色在誤導彼此，創作者在誤導觀眾，給了觀眾情理之中又意料之外的內容。《誤殺3》導演甘劍宇表示在延續《誤殺》系列風格類型、情感表達，以懸疑犯罪與親情為基礎，對於片中的人物設定、社會話題及表現形式都有創新，最大不同是男主角的身分設定與人物複雜性。肖央飾演的鄭炳睿，不同前兩集中善良慈父的形象，人物的黑暗底色在層層反轉中逐漸暴露。他指《誤殺3》更多討論的是什麽造成誤殺？「看似是『誤』，它的原因到底是什麼？復仇在我看來其實是個因果關系，因為你要掩埋真相，所以我們要把真相揭露；你傷害了我，我要讓你嘗到同樣的痛苦」。

片中場景逾百個，每一兩分鐘就會切換，場景的豐富複雜與故事人物相關；還有很多為實景改造，增強真實感。劇組在泰國曼谷周邊拍攝70天，開機時正值最熱時期，溫度高達45度，演員拍攝十分辛苦。

肖央︰看不到角色心裏光亮

肖央談到《誤殺3》飾演的鄭炳睿不是從前一心維護家庭的執著父親形象，稱表演有以往不一樣的難點，「其中最主要的挑戰，是我看不到角色心裏光亮。鄭炳睿的內心始終是恐懼，他害怕直視自己的過往，一直最恐懼和想要逃避的，正是身上灰暗的那一面」。劉雅瑟認為片中關於善惡的討論空間很大。他們的角色在這個故事中產生怎樣的人性碰撞，案件背後又隱藏着什麼驚人秘密？