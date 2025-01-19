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娛樂

一票輸給影帝劉青雲 游學修：已經好威

【明報專訊】朱栢謙執導，游學修與蘇子情主演的舞台劇《試鏡》於灣仔藝術中心演出10場，前晚首場公演，張錦程、鍾雪瑩、梁雍婷及胡卓希捧場。全劇不換場景，游學修與蘇子情由頭演到尾，有部分對白幽默、露骨兼夾雜中英文粗口，引觀眾發笑。

記者：林蘊兒

舞台劇《試鏡》中蘇子情為配合劇情，當眾脫去上衣和短裙，露出低胸內衣和T-back內褲，又做擘腿和翹臀的挑逗動作震撼舞台。完成首場演出後，男女主角接受訪問，同表示滿意表現，部分對白變成笑位，估不到觀眾反應不錯。提到超性感造型令全場嘩然，蘇子情稱不擔心泄春光，「演出前我和美指花了兩三小時不斷試裝，開心出來的效果不錯。穿T-back是安全的，不會有任何遺憾；台上的大膽動作事前有給導演過目，他說OK才照做，沒有逼我們做任何事」。

蘇子情低胸T-back震撼舞台

面對性感打扮的對手，游學修沒有分心，笑指「焗睇」和專心演出，「劇情較複雜，慶幸背劇本沒問題，不會感到太混亂，亦相信現今的觀眾很聰明，會看得明，雖然演出有難度，但值得挑戰。每次演出都是考牌及新挑戰，難度次次不同。女友遲些來捧場，不會感壓力，因上次跟一班男人除剩底褲更尷尬」。

游學修撐文雋敢言

談到第31屆香港電影評論學會大獎賽果，游學修憑《看我今天怎麼說》角逐影帝，僅以一票之差不敵《爸爸》劉青雲。游學修說：「好開心咁都有亞軍！因為只輸給劉青雲一票，已經好威！」創香港華語電影最高票房的《破．地獄》意外地「捧蛋」，電影評論學會創會會員、資深電影人文雋就此事公開批評大會冷待《破．地獄》，替衛詩雅和導演陳茂賢沒獎大感不值。游學修說：「靠投票選出來的比賽，沒有什麼好爭拗，所有比賽都是小圈子，因為不是全球人投票。我好支持文雋的意見，他夠敢言，比我更支持《破．地獄》。」對於角逐今屆香港電影金像獎，游學修形容去年是豐盛的一年，皆因有太多好作品出現，即使入不到圍都有充分理由，如果有獎當然開心。

虛心聽取蕭定一意見

蕭定一最近在網上公開批評「試當真」以DSE考生滕毅康為主角的紀錄片《公開試當真》，指拍攝手法不認真且欠缺誠意，沒有娛樂性，選角亦有問題，形容是垃圾，更拿張婉婷的《給十九歲的我》比較。身為「試當真」負責人的游學修說：「會虛心聽取前輩的意見和汲取教訓，一定有改進空間，始終是學習階段，但我們用誠意搭夠。此片票房成績理想，口碑又好，有批評都要聽。至於滕毅康的問題已回應過，不想再講，免增添他和家人的壓力，所以沒有補充。」

相關字詞﹕劉青雲 試鏡 蘇子情 游學修

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