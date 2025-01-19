認刻意角逐金像獎男配 古天樂助林峯爭影帝

記者：林祖傑

梁詠琪大讚古仔戲內戲外對小演員魚蛋妹（王尹菁）照顧有加，盡顯暖男本色。古仔說：「我跟魚蛋妹已拍了幾套戲，今次傾偈特別多，因拍攝時撞正她考試，所以很擔心她的功課。跟梁詠琪也合作了多次，已經很有默契。」

古仔日前表示預計今年港片縮減到恐怖地步，或要政府資助才能開戲，問是否意味新一年減產？他說：「不止我，成個圈將會面對嚴峻的寒冬問題，其實政府一向有資助，不過電影公司都要計清計楚，才知道用什麼方法投資及開什麼類型的戲，穩陣起見都是向政府申請，但始終有限制，所以希望觀眾多多支持香港電影。」

古仔不知評論學會投票機制

對於《九龍城寨之圍城》獲亞洲電影大獎9項提名，他指大家花了很多時間和心機去拍，能獲得這麼多提名是錦上添花，最重要是大家要好好珍惜香港電影。提到被指刻意報名爭金像獎男配角，造就林峯爭影帝？古仔直認不諱，「《九龍城寨之圍城》是講傳承，我覺得這樣做好啱！我不想一套戲大家爭男主角，所以報名時有這樣安排，但都未公布，未知能否入圍」。文雋質疑《九龍城寨之圍城》獲香港電影評論學會大獎頒最佳電影，《破．地獄》卻5強不入。古仔說：「問我都唔知點解，相信是電影評論學會的準則不同，而且我不知他們點評，問我香港電影金像獎的投票機制就知。」

王丹妮：被打幾好玩

古仔談到片中撻王丹妮落地沒有留手，因為無得假，他說：「打一巴可以假，拎起個人放手怎樣假呢！假會違背地深吸力。」王丹妮指片中飾演的角色不斷被人打，被古仔撻落地時內臟都震一震，「五臟六腑好似有少少亂咗咁，要少少時間才能爬起身，角色就正正要有這樣的反應，一直聽聞古仔好man、好有力氣，撻我時真的有點力度，回了氣之後我都繼續打。今次是新嘗試，幾好玩的，也是新技能解鎖」。

陳湛文想演韋小寶

陳湛文表示估不到導演會安排王丹妮與周秀娜爭奪他，笑稱沒有賄賂導演，相信是看到他外形「岩巉」。王丹妮稱可能導演看中陳湛文有內涵和性格。陳湛文笑說：「相信是比較優柔寡斷，這性格特別多女性憐愛。」他指現實中只試過老婆和女兒爭他，不過老婆無得爭，因為都要讓個女，所以女兒一定贏，他說：「希望下次拍戲都有咁多女仔爭，如可以演『韋小寶』都好喎！到時帶埋老婆來拍攝現場，讓老婆演正印，她一定無聲出。」