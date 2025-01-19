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娛樂

鍾鎮濤爆二女鍾懿將加入娛樂圈 稱阿倫中氣十足胃口正常

【明報專訊】無綫賀歲節目《新春保良迎金蛇》昨日於電視城錄影，擔任大會司儀的汪明荃一身火紅色打扮似足「紅燈籠」。嘉賓包括鍾鎮濤（B哥）、鍾柔美、詹天文、應屆港姐及一班《中年好聲音》歌手。

B哥的長女鍾嘉晴和太太范姜陪同到場，他透露二女鍾懿今年大學畢業，有考慮繼承他的衣缽加入娛樂圈，暫未決定拍戲還是當歌手，「鍾懿讀電影，拍過一些作品，都是學校功課，如她要找我幫手演出都會答應，最多酬勞收平一點，跟女兒父女檔合作什麼都可以。不過鍾懿好大機會當歌手，等她畢業返港才決定也未遲，現在周圍問世叔伯意見都言之尚早，簽公司或由我和范姜當經理人，暫時都未知」。

周吉佩讚7歲兒子有主見

B哥表示留港度歲，正忙寫揮春送贈親友。他未知會否約溫拿成員團拜，提起日前與譚詠麟（阿倫）飯敘，「阿倫已康復好多，聽到他試聲都OK，應該沒問題，依然中氣十足！胃口方面都正常，但比起以前不會吃得太多，始終身體要緊」。據報阿倫近日現身啟德新場館，是否為未來演出到場視察？B哥稱不清楚，但肯定溫拿未有計劃在啟德開騷。

周吉佩與兒子穿一式一樣父子裝登場，笑7歲兒子毫不怕醜甚有表演慾，有信心兒子玩搶利市遊戲可以勝出，又爆兒子性格甚有主見，「今日來到化妝間，是他主動要求gel頭和化妝，造型是按他自己意思去做，比我還要叻。如果兒子提出想幕前演出，在不影響學業和時間許可情况下一試無妨。他現在學習打鼓，聽完我演唱會喜歡rock的音樂，想和我一起jam歌。大女開始長大，愈來愈怕醜，半年前還喜歡冼靖峰，最近已轉軚，改為喜歡《吸血新世紀》男星Robert Pattinson」。

鍾柔美詹天文想與歐瑞偉合作

鍾柔美與詹天文年紀輕輕已很怕變肥妹，即使熱愛賀年美食也要忍口。詹天文稱體質易肥，在廣州讀書期間，因為住在美食街附近難忍誘惑，一星期內重了3公斤，返港前地獄式節食，成功減磅。提到姚焯菲最近加入《愛•回家之開心速遞》，鍾柔美和詹天文亦有興趣，等公司安排。她們異口同聲表示喜歡劇中演「KC」的歐瑞偉，好想跟他合作。

記者：林蘊兒

相關字詞﹕詹天文 鍾柔美（Yumi） 周吉佩（吉吉） 鍾鎮濤（B哥）

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