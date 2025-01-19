啟德主場館首場演唱會 1.8萬觀眾進場 馮允謙打頭陣超興奮 Dear Jane高呼好勁

雲浩影引領觀眾玩人浪

馮允謙打頭陣出場即大叫「可唔可以畀啲聲嚟聽吓呀？」全場歡呼，他唱《入場人士注意》、《無理取樂》揭開序幕，唱畢說：「今晚我是第一個嘉賓，亦是呢個場館第一個歌手表演，心情非常緊張興奮，知道今晚有18,000觀眾，好勁呀！」他把握機會記低這個歷史時刻，掏出手機跟全場大合照兼拍影片，又要求全場大合唱及亮起手機燈，見到一片燈海即大嗌：「好靚呀，多謝大家。」

最近傳戀上T-Ma（馬敬恆）的雲浩影接着登場，彈鋼琴唱《願望之翼》，表示很開心能在萬多人面前唱歌，「我都覺得很緊張和興奮，沒想過在那麼多人面前唱歌，今日入座人數仲多過紅館」。又跟全場玩遊戲做創舉，「我們第一次在啟德玩人浪」。

陳凱詠被燈海震撼

陳凱詠踏足啟德主場館，感受萬人睇騷氣氛，也趁機叫觀眾亮起手機燈，見到震撼的燈海說：「希望可以好快再來這裏見大家！」擔任活動主持的楊洛婷，抑壓喪父之痛，帶動全場玩遊戲，表現專業，又以「我最愛的樂隊」介紹她老公Tim做主音的Dear Jane壓軸出場，全場大合唱《2084》，再將氣氛推高。Tim問觀眾來新場睇騷開不開心？又指騷前一天綵排，只對着全場吉位唱歌，「幻想全場坐滿人會點？幻想不到，直至今日上到台見到大家嚇了一跳，好勁呀！」然後引領全場大叫。臨完場，Dear Jane聯同所有歌手合唱《Happy Together》作結。

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com