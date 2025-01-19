籲姜糖神徒互相幫助 姜濤：有好劇本不介意與邱士縉咀嘴

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵

活動中眾演員提及拍攝時的謊言，Yoyo稱劇中屋企其實由3個場景組成，所以每次由走廊行到客廳都是分兩日拍。Stanley就大爆姜濤出道至今，每隔15分鐘就話要去廁所，可能人多要入廁所喘息。姜濤解釋道：「真的是去廁所，但不是隔15分鐘，可能一陣都要去多次，不好意思。」他又自爆經常叫大家等5分鐘，其實不止5分鐘。

姜濤驚訝演技有人讚

問到可試過被拆穿謊言？Stanley稱經常被女友Alina（李炘頤）問食了維他命丸未，他就算沒食都答食了。姜濤自爆舊戀事，「中學時鍾意咗一個女仔，媽媽好似feel到，放學時一齊行，問我有無鍾意人？我話無，但被旁邊同學篤爆咗！之後媽媽每日都問，還很想去學校搵究竟是誰」。劇集播出前，他上台獻唱主題曲《I Need You In My Li(f)e》。

演過多套劇的姜濤獲網民讚今次演技有進步，但被彈講對白有待改善，他驚訝道：「有人讚我？多謝，自己睇番仍有很多進步空間，我亦有跟朋友討論，演出時候覺得無乜嘢，但播出時也覺得自己好活躍，不單止講對白，其他地方都要改善，Stanley話我好多時都搣唔甩姜濤，無辦法演到非常之入血，睇番我都覺得點解好似自己咁，好多地方要改善。」他指無論唱歌、跳舞或演戲，努力改善是唯一方法，亦都要上堂進修，今次多了動作戲，感到演戲這件事好好玩，也十分有興趣。

Yoyo撞樣豬仔錢罌有福氣

Stanley撐姜濤演技上正保持在職訓練，他對結局感不捨，希望很快再與姜濤合作拍劇。會否跟對方拍BL劇演咀嘴戲？他說：「我和他咀嘴？太遠了，到時先答你。」姜濤表示不介意，只欠好劇本。

Yoyo表示日前26歲生日，跟家人、朋友食飯慶祝。對於被指與豬仔錢罌撞樣，她說：「不介意的，但沒想過不是跟別人撞樣，幾得意、幾有福氣。」問生日願望是否快點脫單？她說：「順其自然！條件是對方高過我。」

不會減少與盧瀚霆同場

提到日前出席活動，姜糖與神徒再次發生衝突一事，可有私下跟盧瀚霆傾過？姜濤說：「我們沒有特別去傾，坦白講，MIRROR成團至今，類似的事情都發生過好多次，我們一直的態度，都是希望大家開開心心出席我們任何活動，不希望受到任何不好的事情影響，我相信每個人都是抱着正面的心態去支持我們，希望以後大家多些互相幫助。（見到兩班粉絲爭執會否不開心？）沒有特別不開心，最主要是不要有人受傷，這樣就OK，其他事情我們也不可以理到太多，只可以向粉絲作出呼籲。」有網民建議他與盧瀚霆減少同場，就能避免這類事情再發生。他說：「我們一直都面對這些事情，相信各自的粉絲以後會懂事，因為大家都會成長，所以不會因為這種事情，影響到我們減少同場。」

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