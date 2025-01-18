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娛樂

【開箱】《國際太空站》 美俄航天員困獸鬥

【明報專訊】《雷霆戰犬》嘉比娜高柏韋（Gabriela Cowperthwaite）執導，《西城故事》亞莉安娜黛博斯（Ariana DeBose）與《公義私刑》基斯梅辛拿（Chris Messina）合演的科幻驚慄片《國際太空站》（I.S.S），去年1月在美國開畫，票房657萬美元（約5124萬港元），爛番茄影評網站得分61%，亦只屬一般，卻非一無是處，至少氣氛緊湊，算是一部及格有餘的娛樂電影，香港觀眾可以透過影視串流平台Max收看。

《國際太空站》顧名思義講述美國與俄羅斯在冷戰結束後，雙方為了表示友好，攜手興建和管理一所太空站，用作科研和藥物等實驗，兩國亦派遣航天員和科學家輪流駐守，過去一直和平共處，直至美俄發生衝突，政府下令兩國航天員搶奪太空中心的控制權，事情變得一發不可收拾。

故事由美國航天員基拉（亞莉安娜黛博斯飾）與拍檔戈登（基斯梅辛拿飾）剛進入國際太空站說起，隨即受到俄方人員包括妮卡、阿列克謝和尼古拉熱烈歡迎，大家一起用餐、喝酒、聽歌、閒聊，表面氣氛融洽愉快，然而內裏有種說不出的緊張和異樣，只是基拉不以為然。

翌日基拉一覺醒來，遙望地球乍見火光處處，最初以為火山爆發之類天災發生，直至戈登收到地面人員發出機密短訊，驚聞美俄兩軍已經開戰，更下令他們不惜一切都要奪得太空站的控制權。他並不知道俄國亦已發出同樣指令，尼古拉訛稱太空站天線接收出現問題，戈登不虞有詐，獨自到站外維修。與此同時，俄方人員開始行動，暗地切斷站內人員的通訊設備，並以機械臂把戈登撞飛太空站外，從此消失於眾人眼前，令到基拉和妮卡認定他已成為「太空戰爭」的首名犧牲者。

製作費有限 拍攝避重就輕

這場叫天不應叫地不聞的困獸鬥，隨着戈登消失、妮卡遇襲、尼古拉誓報血仇，由暗戰變成明刀明槍互相廝殺，最終誰能死裏逃生？電影採用開放式結局，既沒有交代地球戰况，亦不知太空站倖存者將會何去何從，難怪部分外國影評人譏為爛尾；其實此安排合情合理，原因之一是此片製作費僅2000萬美元（約1.56億港元），與其粗製濫造一場第三次世界大戰的戲碼，然後遭人詬病，索性避而不談，反而留有想像空間。

《國際太空站》片長不足100分鐘，故事節奏明快，角色敵我分明，觀眾毋須「燒腦」，已大概猜到劇情走向，加上導演刻意營造外弛內張的緊張氣氛，例如妮卡得悉男友戈登遇害後，仍能冷靜地向基拉交代同伴的陰謀，以及他倆的逃生計劃，觀眾不禁懷疑妮卡此舉可是俄方設下陷阱，藉以消除基拉及其拍檔的威脅？直至妮卡被殺、戈登重返太空站、跟尼古拉大打出手，最後來個引蛇出洞，幕後黑手終極現身，每個轉折都令觀眾屏息靜氣，算是交足功課。

視覺效果不俗

雖然此片只屬獨立電影規模，視覺特技效果卻相當不俗，無論是營造太空站內的無重狀態，或是從站內遙望地球的壯麗景觀，都能以假亂真，感覺跟逾億美元製作費的科幻大片如《引力邊緣》不遑多讓，並無偷工減料，值得一讚。

相關字詞﹕基斯梅辛拿 亞莉安娜黛博斯 嘉比娜高柏韋 國際太空站 開箱

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