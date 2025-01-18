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娛樂

富士電視台社長道歉 稱調查中居正廣性醜聞

【明報專訊】日本雜誌《週刊文春》早前爆料指前男團SMAP隊長中居正廣涉嫌在飯局性侵一名富士電視台員工，中居事後向女方支付9000萬日圓（約450萬港元）和解費，並簽訂保密協議。

事件曝光後惹起軒然大波，中居正廣主持各大電視台及電台節目全被抽起或刪剪，雖然他已發聲明道歉，但風波仍未平息。富士電視台社長港浩一昨偕4名高層舉行記者會，回應傳媒查詢，前者首先讀出聲明：「對於事件引致觀眾及相關人士困擾與擔心，我們卻未能解釋，深表歉意。」

去年6月知悉事件

港浩一承認富士電視台管理層去年6月已經知悉事件，「有員工留意到受害人的異常情况，主動提出協助，由於涉及敏感問題，經判斷後決定不公開事件，並尊重女方繼續留守工作崗位的意願，我們把她的身心健康與保護隱私放在首要考慮」。有記者問受害人是否富士電視台員工，港浩一拒絕正面回應，但聲稱已成立獨立調查委員會，由第三方律師展開調查，將會釐清事實真相。

港浩一否認參與「性招待」

對於電視台股東之一美國投資基金公司Dalton Investments日前批評富士管治失當，港浩一否認：「我不認為公司在管理上有缺失。」有傳港浩一亦曾參與「性招待」飯局，他亦一併否認。

至於富士電視台知悉事件後，為何仍讓中居正廣主持節目？港浩一解釋此舉是「避免引起不必要的猜測」；至於中居在聲明中強調「糾紛已經解決」，將會繼續演藝活動，港浩一有何意見？他說：「無法回答這問題。」

相關字詞﹕性招待 港浩一 中居正廣 富士電視台

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