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娛樂

《象人》《迷離劫》導演 三度提名奧斯卡 大衛連治逝世 享年78歲

【明報專訊】曾執導電影《藍色夜合花》、《象人》及劇集《迷離劫》的大衛連治（David Lynch），其家屬在社交媒體公布他的死訊，享年78歲。近年受肺氣腫問題困擾的大衛連治多才多藝，除了為電影及電視劇編劇及執導之外，亦是畫家、音樂人，三度獲奧斯卡最佳導演提名，2019年拿下奧斯卡榮譽獎，並以《野性的心》捧走康城影展至高榮譽金棕櫚殊榮。

大衛連治的家屬在其社交媒體官方專頁公布他離世的噩耗，「如今他不再與我們同在，世界彷彿缺了一個大洞，但正如他所說，『應注意甜甜圈，而不是中間那個洞』」。聲明中沒透露大衛的死因，但他去年曾表示吸煙一輩子後被診斷患有肺氣腫，很可能無法再離開家當導演了。

1946年出生的大衛連治，父親是農業部研究員，因而早年在不同地方生活，經常轉校。大衛一直專注繪畫，並考入賓夕法尼亞美術學院；在費城生活時開始參與動畫短片製作。1970年代初為處男電影《擦紙膠頭》撰寫劇本，自編自導之外，還兼任美術設計、特別效果和配樂等，拍攝了5年，於1977年上映。《擦》片以黑白菲林拍攝，講述男主角亨利被迫奉子成婚，妻子誕下畸胎不久後拂袖而去，遇見鄰家美女亦只能遠觀，無奈地在噩夢中掙扎求存。《緊張大師》導演梅布祿士（Mel Brooks）欣賞該片，並提議大衛接拍《象人》，由尊赫特（John Hurt）及安東尼鶴健士（Anthony Hopkins）主演，講述主角象人外表嚴重畸形，被當成怪物在馬戲團任人鑑賞，受盡虐待及歧視，直到專科解剖的醫生把他帶回醫院。電影叫好叫座，更獲奧斯卡8項提名，包括大衛首度角逐最佳導演及改編劇本兩獎。

遠在《沙丘瀚戰》把Frank Herbert的同名小說搬上大銀幕之前，大衛連治1984年已拍成《星際奇兵》，但得不到觀衆垂青，影評亦指該片扭曲、混亂且難以消化。下一部作品《藍色夜合花》集合佳奧麥拉倫（Kyle MacLachlan）、伊莎貝拉羅西里尼（Isabella Rossellini）及丹尼斯賀柏（Dennis Hopper）主演，講述大學生拾獲遭割下來的耳朵，挑起好奇心要查出真相，卻捲入美艷女歌手與變態黑幫的關係之中。此片評價好壞參半，卻獲奧斯卡最佳導演提名，並展開了與著名作曲家Angelo Badalamenti的合作關係。

被譽為超現實主義大師

大衛連治的電影給觀眾帶來視覺震撼，令人不安又神祕，充斥夢境般的圖像，被譽為超現實主義大師，以及同輩中最富創新精神的導演之一。他也把這種風格帶到電視圈，所製作的《迷離劫》首季獲艾美獎14項提名。他其後重回電影導演崗位，尼古拉斯基治（Nicolas Cage）主演的《野性的心》，捧走康城影展最高榮譽金棕櫚獎。之後又拍了《妖夜慌蹤》、《路直路灣》及《失憶大道》等片，憑後者第三度角逐奧斯卡最佳導演；原為特技演員的李察方士禾夫（Richard Farnsworth）則以《路》片獲金像獎最佳男主角提名。在《內陸帝國》大衛與羅拉丹（Laura Dern）第三度合作，亦是他首次使用全數碼拍攝。

大衛連治在史匹堡（Steven Spielberg）執導的《法貝曼: 造夢大師》客串演導演尊福（John Ford）。多才多藝的大衛還會繪畫、拍攝MV、創作音樂、漫畫，又曾在洛杉磯的電台以諷刺和幽默的方式報告天氣，並且自1970年代開始，成為超覺靜坐的支持者。他經歷4段婚姻，並育有兩子兩女。

大衛連治死訊傳出後，金像導演史匹堡表示，「世界將會懷念如此原創又獨特的聲音」。《有你終生美麗》導演朗侯活（Ron Howard）形容大衛是仁慈且無所畏懼的藝術家，追隨自己的心和靈魂，並證明激進實驗也可出產令人難忘的電影。佳奧麥拉倫和娜奧美屈絲（Naomi Watts）分別演出大衛執導的電影而闖出名堂，亦有發文悼念；娜奧美自言演出《失憶大道》之前10年時間，經常試鏡失敗，形容大衛充滿創意的教導十分有力量，「世界沒有了他不再一樣」，並感激他讓其成名。

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