【娛樂場】寵物實境節目《TOP DOG》 羅志祥領軍守護浪浪

帶浪浪回家相處兩個月

6名藝人都是愛狗之人，與狗狗相處有豐富經驗，他們在節目中擔任「守護者」角色，在選擇浪浪後要帶回家一起相處兩個月。

羅志祥選了一隻虎斑浪浪「辛芭」，他過往有參加實境節目經驗，自稱個性叛逆，喜歡走自己路線，但每次都被製作單位制止；這次節目錄製前，他不知道帶狗回家，曾一度後悔參加，因家中已有一隻巨型貴婦狗，笑說兩隻狗個性不一樣，他的拍檔辛芭愛呷醋，最擔心兩隻狗起衝突。辛芭雖然新來，但相處不久已被他摸透個性，辛芭是很百搭的狗，可跟大家打成一片，個性護主，唯一討厭穿黑色衣服的人。

羅志祥表示拍攝時曾流淚，最難過的過程，是要跟辛芭的新主人聊狗狗的生活種種，分析牠的生活習慣。他說一直以為可以很快征服辛芭，結果發現甚有難度，最崩潰是除要照顧自己的浪浪外，還要當所有人的管理員。由於他家在萬里，有飼養30多隻浪浪，他本來想留下辛芭，但媽媽一句話讓他改變，媽媽說：「如果你把牠留在萬里，新芭仍舊是一隻流浪狗。」讓羅志祥改變初衷，決定為牠找個新家。

胡宇威養狗嚴苛似教官

胡宇威是較嚴苛的主人，他的觀念是養狗就要有規矩，有階級之分，這次對浪浪完全是像教官的管教，但與其他藝人的狗相比，他的浪浪「Ozzy」非常叛逆，有時完全不受控，在胡宇威照顧期間胖了數磅，錄影現場愛搶鏡頭。他笑指要當Ozzy的主人，體力要非常好。

這次藝人與狗在家相處，被鏡頭記錄近兩個月，胡宇威表示送走Ozzy後，雖家中還有一隻狗，但還是覺得很空虛，有時會躺在Ozzy曾睡過的地板位置，想聞聞牠留下的味道，他說：「送出去時真是天人交戰！」現在回想，總覺得自己雖然花很多心思關心牠，但總覺得沒有足夠的時間給Ozzy。

陳楚河與浪浪一見鍾情

陳楚河本身有個性，養狗也有個性，他從小到大，家中養過很多狗狗，由狗狗出生照顧到現在，雖然很愛狗狗，但是因為工作忙碌，覺得自己沒有善盡「父親」的責任，為了節目他上網找了很多資料，目標就是要成為一個「好爸爸」。陳楚河的拍檔是5個月大「費歐娜」，形容見面時一見鍾情，費歐娜是天才少女。陳楚河跟其他藝人表示，如果另一半無法接受狗，可能這段感情就會告吹。

《TOP DOG》 TVB Plus

逢周日晚上9時30分