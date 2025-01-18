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娛樂

預計今年港片縮減到恐怖地步 古天樂︰或要政府資助才能開戲

【明報專訊】古天樂（古仔）聯同賀歲片《臨時決鬥》導演麥啟光、演員周秀娜、王丹妮、張文傑及胡子彤擔任谷德昭主持ViuTV節目《爆谷一周》嘉賓，分享拍攝難忘事。

難刺激觀眾笑點

古仔有名Mr. Cool不多出聲，谷德昭問大家如何跟古仔相處？周秀娜一度無言以對，之後才表示今次對手戲較少，因要不停打，每次拍完已很倦。張文傑則表示一點不怕古仔，因對方很照顧和保護每個演員，對打時如失平衡，古生會扶着他。

古仔談到香港喜劇問題，認為現在拍喜劇不能再像以前，亦不能用「搞」，而是要「演」，要有一個結實的故事，最緊要貼近民生，讓觀眾看後會有共鳴，發自內心地笑，荒謬得來現實真的會發生，這樣就最好。他說不要再刻意寫出某情境，玩錯摸和扮鬼扮馬，現在這些已不可行。他稱過去3年，全球也沒有多少部喜劇，奇怪是否全世界的人有默契地不拍喜劇。他認為喜劇要打破地域界限並不容易，因貼近自己民生便一定有語言障礙，如果少對白多身體語言，又覺得很困難，可能現在資訊太發達，已很難再刺激到觀眾的笑點。

古仔身為電影製作人，覺得這兩年不宜大投資，但小投資又會扼殺一些出色的製作，最好能採取中庸之道。2025年的電影製作，古仔覺得確實會有所縮減，甚至會縮減到恐怖的地步，而且還有機會要得到政府資助才能開戲。

娛樂組

相關字詞﹕爆谷一周 張文傑 周秀娜 臨時決鬥 古天樂

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