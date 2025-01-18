明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

郭富城現身謝票賀電影獲獎 導演麥啟光宣布拍《臨時劫案》系列

郭富城《臨時劫案》宣布開拍系列作 延續梅藍天故事

【明報專訊】郭富城主演電影《臨時劫案》去年上映贏口碑及不俗票房，早前於第31屆香港電影評論學會大獎獲「最佳編劇」，同時成為10部推薦電影之一，郭富城角逐最佳男主角打入5強，但敗給《爸爸》劉青雲。日前《臨時劫案》舉行周年慶特別謝票場，恭賀劇組得獎，導演麥啟光表示入行30年首次獲得獎項感開心，宣布開拍《臨時劫案》系列，延續郭富城飾演的梅藍天的角色。郭富城感謝林家棟與任賢齊兩名拍檔，令整件事產生化學作用。

娛樂組

郭富城（城城）剛完成海外巡迴演唱會，日前返港即聯同導演兼編劇麥啟光、編劇陳偉斌、萬芫澄及演員王頌茵現身《臨時劫案》周年慶特別謝票場，恭賀劇組於電影評論學會得獎，並感謝觀眾一年來對該片的支持熱度不減，不少觀眾高呼重映。城城在《臨時劫案》飾演悍匪梅藍天，性格怪異愛講規矩及禮貌，他更戴上假哨牙演出，讓觀眾印象深刻。片中與林家棟及任賢齊臨時結盟打劫的兄弟情，笑中有淚。

城城：有時會掛住梅藍天

城城多謝導演、編劇賦予他演繹一個有血有肉又如此有趣的角色，演得很享受，自言有時會掛住梅藍天。他表示一年後看到觀眾熱情依然高漲，非常感動，「好多謝觀眾喜歡《臨時劫案》，多謝導演同編劇的帶領，最後電影呈現出來的梅藍天，同我睇劇本時更超乎想像！這個周年慶特別場很有意思，多上幾場同觀眾重溫，也是開心事！」

與家棟小齊起化學作用

編劇陳偉斌感謝城城參與，形容他是一個非常有創造力的演員，「梅藍天每次出現是為推進劇情，但好記得拍廟街第一日戲，郭富城坐在校巴食花塔餅，我偷偷同導演講，他就是梅藍天！好多謝郭富城，創作戴假牙的梅藍天，他不單止叫郭富城，仲叫Amaz城。」城城隨即講多謝，同時希望借觀眾掌聲，多謝林家棟及任賢齊（小齊），他說：「他們是好好的演員，大家的火花，配合到梅藍天的節奏，好似打波咁，有好的對手，令件事有化學作用，多謝家棟、小齊。」

麥啟光入行逾30年首獲獎

導演麥啟光稱入行至今逾30年，人生第一次擁有電影的獎項，今次是編劇獎，也想同劇組分享喜悅，因為劇本是他與編劇陳偉斌、萬芫澄花了3年時間創作。他期望《臨時劫案》繼續有各方面的好成績，可以同演員及劇組分享。問到《臨時劫案》口碑好，不少觀眾好喜歡梅藍天角色，會否考慮添食？他說：「會的，因梅藍天這個人物應該要延續，不論是前傳或延續，他有好多可能，值得從這個人物出發。」城城聞言驚訝說：「梅藍天原來未死？」陳偉斌補充：「咁可能拍前傳！一個悍匪是如何煉成的。」現場觀眾報以熱烈掌聲。

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com

相關字詞﹕導演麥啟光 臨時劫案 郭富城

上 / 下一篇新聞