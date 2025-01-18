明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

周吉佩龍婷自認廚藝了得 倪樂琳：暫時避免去泰國

【明報專訊】應屆港姐冠軍倪樂琳、季軍楊梓瑤前晚聯同周吉佩、龍婷、羅啟豪、李佳等錄影無綫新春節目《2025客家春晚．粵港澳大灣區（香港）之夜》。倪樂琳與楊梓瑤對烹飪一竅不通，在節目只充當打雜。

楊梓瑤返北京與家人度歲

倪樂琳表示只識煮即食麵，雖然媽媽廚藝了得，但沒有請教，因很怕掂新鮮食材，尤其是魚，覺得觸感好核突。楊梓瑤透露農曆新年返北京與家人度歲，「北京新年氣氛很熱鬧，家人會一起包餃子，我喜歡燒炮仗，但現在不可以了」。倪樂琳原本想去韓國和日本旅行，但怕凍打消念頭，決定留港陪家人。會否考慮去泰國？她說：「有少少驚，暫時避免去，我和女仔去更加驚，之前都遇過電騙，話銀行要扣我兩萬元保險費，差點就撳入連結，幸好先問媽媽有否欠保險費，才沒有被騙。」

龍婷表示廚藝了得，農曆新年會煮盆菜給家人品嘗，但不敢講有什麼拿手菜，「只要是中餐，我一試便知怎樣煮，除非很特別配料，否則難不到我」。周吉佩聞言讚犀利，指龍婷是金舌頭，邀對方上其網上飲食節目任嘉賓，「一齊出去覓食試菜，看她是否真的試完識煮」。周吉佩也自稱廚藝不錯。有提議兼職做廚師，他笑說：「我驚唱歌事業會被烹飪耽誤了。（顏志恒本身是廚師，沒有被耽誤？）由參加《中年好聲音》至今，他未煮過東西給我食，不過我們已約好農曆新年飯聚，由女士們下廚，我們負責食。」

記者：柯美

相關字詞﹕倪樂琳 楊梓瑤 龍婷 周吉佩

上 / 下一篇新聞