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娛樂

夫妻檔續約代言過肥年 陳展鵬單文柔等添丁

單文柔讚女兒有演藝天分 夾計唔睬爸爸 送陳展鵬驚喜生日

【明報專訊】陳展鵬與太太單文柔前晚夫妻檔出席美容醫療集團代言人續約儀式，並為日前48歲生日的陳展鵬慶祝，其他嘉賓有林漪娸、王馨平及張慧儀。陳展鵬表示續約酬金是開心價，可以過肥年。單文柔稱藉拍廣告嘗試參與幕後製作，又可奉旨扮靚。陳展鵬自認比太太貪靚，平時為工作常照鏡。單文柔即大讚老公，「我和阿女都覺得老公好靚仔！」令陳展鵬冧爆。單文柔笑稱要在老公的生日月多美言幾句。

陳展鵬表示往年過生日比較低調，今年到廣州開音樂會，除有大班粉絲陪伴慶生，太太又瞞着他帶女兒小豬比到場給他驚喜，十分難忘，他說：「好驚喜，因騷前兩日小豬比對我好冷漠，不睬我，原來她跟媽媽夾定，好守得秘密。」單文柔事前曾擔心被識穿，幸好女兒有演戲天分。有否計劃為女兒添個弟弟或妹妹？單文柔說：「等了好耐！」陳展鵬表示順其自然，一切交給上天安排。

張慧儀目標做直播帶貨

張慧儀透露去年大部分時間留在北京拓展咖啡生意和演藝事業，每隔一兩個月才回港小休，養子Hanson也轉到北京讀書，方便陪伴。她表示最初不知何謂帶貨，後來認識了變得沉迷，「網購很方便，我不停買東西，但未做過帶貨，覺得這工作責任大，要先了解和學習，只曾受邀上直播做嘉賓，目標2025年能嘗試帶貨，介紹馬來西亞食品，如榴槤、白咖啡畀大家」。她今年提早「收爐」，日內返馬來西亞跟家人共度農曆新年，「我很掛念家鄉食品，又想陪媽媽辦年貨，一年得10幾天可留在馬來西亞，爸媽年紀大，希望爭取時間相聚。（去年掙到不少，可以過肥年？）肥就不敢講，算順利！」

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

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