回應《魷魚2》爭議 T.O.P：愧對隊友

有傳T.O.P私下與李政宰及李秉憲相熟，透過人事關係才獲得《魷魚2》角色，T.O.P否認並指是製作公司邀請他演出，「因為角色濫藥，所以找我演出，對我來說是艱難決定，因要面對羞恥的過去」。他強調是透過試鏡才獲得角色，又指選角公開後，惹起極大爭議，令他一度崩潰，幸獲導演黃東赫支持。對於演技捱批，T.O.P表示無論評價好壞都接受，也是演員必經和學習過程，「我犯下的罪，就要付出代價」。

談到BigBang隊友，T.O.P表明「因為有歉意，沒臉見他們，所以選擇離開組合」。他承諾要健康且踏實做人，又會繼續做歌手及演員，近年積極創作音樂，適當時候會公開作品。