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娛樂

《教宗選戰》12提名領先BAFTA 與《毒王女人夢》同落選美國編劇公會獎

【明報專訊】有「英國奧斯卡」之稱的英國電影學院獎（BAFTA）將於下月16日在倫敦舉行頒獎禮，前日公布提名名單，《教宗選戰》與《毒王女人夢》（Emilia Perez）分別獲得最多12和11項提名，並跟《阿諾拉》、《粗獷派建築師》（The Brutalist）及《搖滾詩人：未知的傳奇》（A Complete Unknown）一同角逐最佳電影大獎；美國編劇公會（WGA）同日公開入圍名單，《教》與《毒》片卻榜上無名，令不少影迷感意外。

BAFTA早前公布25個獎項的初選名單，當時獲得最多15項提名的《毒王女人夢》，最終入圍11個獎項；至於《西線無戰事》愛德華伯格（Edward Berger）執導、《哈利波特》賴夫費恩斯扮演羅馬教廷樞機團長的《教宗選戰》角逐最佳電影、英國電影、導演（愛德華伯格）、男主角（賴夫費恩斯）、女配角（伊莎貝拉羅西里尼）、改編劇本、攝影、剪接、選角、配樂、美術及服裝設計合共12個提名，反勝《毒》片領先。兩片將在最佳電影、導演及改編劇本等主要獎項正面對撼。

金球影帝后齊爭獎

最佳男主角競爭激烈，兩位出爐金球獎影帝：《粗獷派建築師》艾恩布迪（Adrien Brody）與《飛黃騰達》沙巴遜史丹（Sebastian Stan）雙雙入圍，對手包括《教宗選戰》賴夫費恩斯、《搖滾詩人：未知的傳奇》添密菲沙洛米（Timothee Chalamet）、《監獄之歌》（Sing Sing，暫譯）高文杜明高（Colman Domingo）及《Heretic》曉格蘭特（Hugh Grant）。

另一方面，《完美物質》金球獎影后狄美摩亞將會跟《毒王女人夢》卡娜加斯康（Karla Sofia Gascon）、《魔法壞女巫》辛菲亞艾利和（Cynthia Erivo）、《阿諾拉》美琪麥迪遜（Mikey Madison）、《The Outrun》莎愛絲露娜（Saoirse Ronan）及《Hard Truths》瑪麗安尚百迪斯（Marianne Jean-Baptiste）角逐最佳女主角。

值得一提的是在演技獎項方面，24名候選演員當中，佔了一半（12名）包括狄美摩亞、最佳男女配角基倫高堅和素兒莎丹娜等，均屬首次入圍BAFTA，形成壁壘分明的新舊之爭。遺憾的是，內地導演管虎新作《狗陣》雖然入圍最佳非英語片初選，可惜未能進入最後五強，無緣跟《毒王女人夢》、伊朗片《菩提樹籽》（暫譯，The Seed of the Sacred Fig）等爭獎。

至於最佳紀錄片的5部候選作品，均曾在港上映，或仍在串流平台播放，包括去年亮相香港國際電影節的《黑箱日誌》、亞洲電影節的《家不成家—我生於巴勒斯坦》、《超／人：克里斯多夫李維傳奇故事》可於Max收看，《愛女之約：與囚父共舞》及《Will & Harper老友公路遊》則在Netflix上架。

WGA入圍門檻高

受到加州山火影響，美國編劇公會延至前日公布提名名單，雖說《教宗選戰》、《毒王女人夢》及《完美物質》等在BAFTA出盡風頭，然而在WGA卻榜上無名，原因與作品質素無關，而是後者入圍門檻甚高，若非隸屬該公會或屬會機構的編劇均被摒諸門外，所以才會出現坊間認為是奧斯卡熱門候選電影如《玩轉腦朋友2》、《荒野機械人》及《非常男人》等，都未能入選WGA的反常情况。

在電影獎項方面，《阿諾拉》、《挑戰者》、《美帝崩裂》、《A Real Pain》及《My Old Ass》將會角逐最佳原創劇本；至於最佳改編劇本的候選作品包括《搖滾詩人：未知的傳奇》、《沙丘瀚戰：第二章》、《魔法壞女巫》、《情迷假殺手》及《尼克爾男孩》（Nickel Boys，暫譯）。WGA頒獎禮將於2月25日舉行。

相關字詞﹕美國編劇公會 毒王女人夢 教宗選戰

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