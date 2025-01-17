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娛樂

新片譜姊弟戀 禾浩辰被溫碧霞迷倒

【明報專訊】58歲溫碧霞與台灣男演員34歲禾浩辰前晚到尖沙嘴宣傳主演電影《謊島美人魚》，兩人寫揮春和畫畫提早跟大家拜年，祝大家蛇年身體健康和賺到盆滿缽滿。禾浩辰專程來港5天為電影宣傳，表示繼《等一個人咖啡》後，相隔10年再來港工作，感覺熟悉又陌生，很期待《謊島美人魚》上映，認為新片適合情侶和家人看，啟發大家要勇敢去愛。

溫讚禾臀部又白又圓

久未拍愛情小品的溫碧霞表示今次是新嘗試，故事講姊弟戀，只要愛一個人，年齡差距不是問題，不要因年齡而失去自信，「對方在靈魂上令你有快樂和心跳感覺，這份愛是最珍貴，不同年紀都應該擁有自己的愛情。電影在台灣墾丁和高雄拍攝，禾浩辰的媽媽經常帶美食來探班」。

禾浩辰表示不介意姊弟戀，不同年齡有不同魅力和智慧，「我也試過姊弟戀，對方大我10歲。（與溫碧霞演出很投入？）對，面對她頭昏腦脹、小鹿亂撞」。溫碧霞笑言台灣男生的優點是溫柔、會說話和嘴巴甜，還大爆禾浩辰戲中有「露股」戲，大讚又白又圓像賞月。問禾浩辰事前是否要操練？他充滿信心說：「不用，天生身材好，我每天都運動。（最性感一次演出？）有機會是，臀部曬不到太陽，所以白。」

溫碧霞表示在台灣拍戲兩個月，與禾浩辰建立了友誼，今次對方來港，一盡地主之誼帶他嘗美食。禾浩辰表示去了旺角、尖沙嘴和M+博物館等觀光，還品嘗了溫碧霞推薦的港式美食，大讚煲仔飯好吃。對曾傳緋聞的吳映潔（鬼鬼）突然宣布未婚生女，他表示從新聞得知，未恭喜對方，二人很久沒聯絡。

記者：柯美

相關字詞﹕謊島美人魚 禾浩辰 溫碧霞

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