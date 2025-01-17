明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

親密照曝光 雲浩影疑戀音樂監製T-Ma

【明報專訊】27歲雲浩影（Cloud）參加《全民造星III》入行，之後成為寰亞旗下歌手，近年在樂壇發展理想，早前在叱咤頒獎禮獲女歌手銅獎及憑《回憶半分鐘》奪「叱咤十大」第4位。Cloud在音樂路上獲得佳績，至於感情方面，前年12月跟拍拖9年的男友Ryan分手後一直未有新戀情，她之前受訪透露有認識中的對象，並自認是優秀出色的好女仔。

態度親密如熱戀中情侶

昨日突傳出Cloud與星級音樂監製T-Ma（馬敬恆）熱戀，有兩人的親密照流出，疑地下情曝光。相中Cloud與T-Ma出席朋友聚會，大合照時Cloud親暱地挨着T-Ma，左手還搭在男方身上，態度親密如熱戀中的情侶，照片在社交平台瘋傳引起網民熱議，有留言：「終於有一單堅料」、「呢單可信過Ivy So（蘇雅琳）與洪嘉豪」。

T-Ma曾奪2022年度叱咤樂壇監製大獎。22/23Chill Club推介榜年度監製，他曾為MIRROR及成員姜濤、呂爵安、柳應廷、李駿傑，COLLAR及成員邱彥筒，ERROR及張天賦（MC）等作曲或監製；至於Cloud去年的歌曲《Too Good To Be》及《Dizzy》均由T-Ma監製。Cloud的社交平台曾上載男方在錄音室的背影照，相信是工作時拍下。

據悉T-Ma前女友是新加坡歌手曾詠熙，兩人2017年開始交往，於去年初分手。Cloud在2020年被爆出一張在2014年與男生Ryan的合照，及後承認Ryan是青梅竹馬的男友，但前年12月Cloud表示與Ryan分手。

娛樂組

相關字詞﹕T-Ma（馬敬恆） 雲浩影（Cloud）

上 / 下一篇新聞