親密照曝光 雲浩影疑戀音樂監製T-Ma

態度親密如熱戀中情侶

昨日突傳出Cloud與星級音樂監製T-Ma（馬敬恆）熱戀，有兩人的親密照流出，疑地下情曝光。相中Cloud與T-Ma出席朋友聚會，大合照時Cloud親暱地挨着T-Ma，左手還搭在男方身上，態度親密如熱戀中的情侶，照片在社交平台瘋傳引起網民熱議，有留言：「終於有一單堅料」、「呢單可信過Ivy So（蘇雅琳）與洪嘉豪」。

T-Ma曾奪2022年度叱咤樂壇監製大獎。22/23Chill Club推介榜年度監製，他曾為MIRROR及成員姜濤、呂爵安、柳應廷、李駿傑，COLLAR及成員邱彥筒，ERROR及張天賦（MC）等作曲或監製；至於Cloud去年的歌曲《Too Good To Be》及《Dizzy》均由T-Ma監製。Cloud的社交平台曾上載男方在錄音室的背影照，相信是工作時拍下。

據悉T-Ma前女友是新加坡歌手曾詠熙，兩人2017年開始交往，於去年初分手。Cloud在2020年被爆出一張在2014年與男生Ryan的合照，及後承認Ryan是青梅竹馬的男友，但前年12月Cloud表示與Ryan分手。

娛樂組