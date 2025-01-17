龔嘉欣倘奪視后派雙封利市 陳展鵬：與鄭則士爭視帝感榮幸

林夏薇戴自家頸鏈添運氣

一身黑衣的林夏薇表示頒獎禮當晚會佩戴自家品牌頸鏈出席，為自己打氣，希望帶來好運，戰衣亦準備好，但不是黑色。會否性感？她說：「都OK，最重要是靚和尊重場合，開心去參加盛會。」她獲網民推選為民選視后，會否增加攞視后信心？她多謝網民，表示好感動，獲觀眾認可才是最大榮譽，「今屆對手好強、好優秀，希望大家都有好成績」。

龔嘉欣早前在無綫盆菜宴大派鮑魚，答謝幫過自己的同事和朋友，透露今年派利市會加碼，預備5位數字封利市，「派利市是開心事，充滿祝福和福氣」。姚子羚提議她若奪視后就派雙封。龔嘉欣表示沒問題，派雙封是因為得獎而非結婚，到時大家別誤會。

姚子羚：羅子溢得獎送手機

姚子羚希望憑《反黑英雄》奪視后，對上一次在無綫頒獎禮攞獎已是10年前；亦希望張振朗憑《反黑英雄》登上視帝寶座，成為「視帝朗」，她說：「今年視帝競爭好激烈，我都想羅子溢獲獎，因他說勝出就送部手機給我，希望承他貴言，我有新手機用，今（昨）晚會致電給張振朗，看他若得獎有什麼表示。」她稱造型師已準備數襲戰衣，但要夾什麼顏色旺她才決定穿哪一件。

譚俊彥扮靚靚出席盛會

譚俊彥開心稱很多朋友投他一票的同時，也投張振朗、陳展鵬及黎耀祥。是否希望得獎？他說：「有提名已很開心，會珍惜機會打扮得靚靚出席盛會。」陳展鵬表示最近很忙，未有時間揀戰衣。談到官方場刊的最佳男主角10強照中，只有他與鄭則士坐着拍攝，好有霸氣，是否暗示獲獎機會較大？他笑說：「可能我坐得好睇，又可能有其他寓意，話我企得多累了，要繼續坐。」他表示跟看着他入行的鄭則士一起角逐感榮幸。可有信心獲獎？他說：「年年都有信心，最重要大家睇得開心。」他透露早前在廣州舉行演唱會，女兒突然驚喜現身，令他大感驚訝。

記者：柯美