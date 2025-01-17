李佳芯證離巢無綫 結束12年關係 首度自由身出席活動 歡迎不同機構邀合作

記者：林蘊兒

視后李佳芯跟無綫傾續約拉鋸多時，每次出活動被追問均答得隱晦，只表示仍洽談中。去年12月31日，她在社交平台分享自己重踏校園的學生相片，寫道：「2025繼續接受新挑戰，以新的身分期待下一個作品。」似暗示離巢，之後她在無綫官方網的藝員資料消失。她昨日以鞋履品牌大使身分出席活動，心情不錯，又試玩健身腳踏機，獲數十名粉絲舉牌支持。她表示平日靠跑步和行山保持身心健康，亦準備參與由品牌主辦、4月舉行的跑步活動。她表示踏入新一年會好好裝備自己迎接未來新挑戰，等待好的機會和角色。

裝備自己迎接新挑戰

李佳芯證實去年12月底已正式約滿無綫，目前以自由身接工作，暫時未有之後的動向，「不同階段做不同的事，準備接受新挑戰，不排除跟任何機構合作或去任何地方工作，持開放態度。（似無聲無息離開無綫？）我一向低調，而且這個世界好細，將來可能有機會再合作。都有些不捨得同事，所以也有影相留念，但選擇低調留心中，沒有公開。畢竟工作了12年，遇到很多不同經歷，認識拍戲對手，帶來一些美好又開心的回憶」。

12年嘗盡甜酸苦辣

李佳芯表示公司曾挽留，但雙方拉鋸一年仍未傾好條件或達成共識，已到合約期滿，最終沒有續約，是和平分手，她說：「當然想留在熟悉和安全的地方工作，但想還想，都要接受新的階段。回想這12年多謝這個地方令我成長，讓很多人認識我，好感激。」對於之前出席台慶在內地播出時被打格，是否因此心灰意冷？她認為這12年甜酸苦辣都會有，出現不同感受，最重要回望過去有努力過亦沒有白費。她主演最後一部無綫劇《麻雀樂團》未知何時播出，表示如舊公司需要幫手宣傳，亦樂意配合。

無綫無派員採訪

李佳芯稱約滿後有陪家人去外地旅行散心。事業方面，不排除跟其他機構合作，拍劇或拍電影，只要角色適合都可以，也期待與不同新對手合作。有否希望跟MIRROR合作？她笑言害怕演完情侶後會被對方粉絲笠麻包袋。已想到演情侶？她說演姐弟戀也不錯，哪個成員都可以，只要比她高就可以。曾被嘲「魔音」的她笑言不抗拒唱歌表演，隨時準備獻唱「脫胎換骨版」《小幸運》，為唱功平反。她在社交平台留工作接洽寫「DM for work」，表示有請助手代勞傾工作，最搞笑是有邀請她去生日會唱生日歌。她知道有不少網上詐騙，接工作時會加倍小心。無綫沒派員到場採訪，反而HOY TV和ViuTV都有派人到場訪問她，李佳芯覺得這些不由她控制，不便回應。