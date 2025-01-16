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娛樂

【開箱】《逆球大叔》 宋康昊演人生輸家求逆轉勝

【明報專訊】以「逆」字開頭的韓片幾乎全部由《孩子轉運站》康城影帝宋康昊主演，像其代表作「逆權」系列的《逆權大狀》和《逆權司機》，劇集《逆貧大叔》等，上周四在港上映的新片《逆球大叔》，也以「逆」字先行，卻是他相隔多年再演喜劇，且是較少接觸的運動題材。

受聘教女排

《逆球大叔》由《逆貧大叔》申延植身兼編導兩職，去年12月在韓國上映，累計32萬入場人次，遠低於180萬人次的收支平衡點。成績未如理想，其實電影質素不差，只是題材稍欠新意而已。故事講述年輕時是職業排球隊VIP球員的金宇鎮（宋康昊飾），退役後經營兒童排球教室，但面臨停業。此時瀕臨解散的女子排球隊「粉紅風暴」，委任宇鎮為新教練。事實上，宇鎮曾當排球教練，但「業績」相當差，由他領軍的隊伍出勝率僅10%，加上宇鎮曾離婚及破產，堪稱人生大輸家。

「粉紅風暴」新班主姜正源（朴正民飾）聘用宇鎮，開出條件是他帶領「粉紅風暴」必須贏一次。宇鎮覺得只贏一場，應該不難，還可借此機會轉到更有前途的球隊任教。可是正源突將隊中較優秀的球員出售，並引進其他球隊的「垃圾」球員，宇鎮會如何部署，追求人生的一場勝仗呢？

故事主題是從未贏過的教練、沒想過勝出的班主，以及不知道致勝方法的球員聚在一起，這個局面一看便知毫無勝算，但目標是在職業聯賽贏一場。這個設定下，分三方面說故事；宇鎮無心戀戰，為了討好喜歡釣魚的未來上司，在球員面前整理釣魚裝備。球隊出賽時，他身為教練，完全沒有作戰策略，連鼓勵說話也不會說，直至球隊被罵，連他的前妻及女兒也看不過眼指摘他，宇鎮才拿出「真功夫」。球員原本無心機打波，只顧內訌、互相欺凌；其中年近40歲依然不退役、坐冷板櫈近20年的選手秀智（張允柱飾），在宿舍只顧玩樂，晚晚到夜店狂歡。「富二代」新班主更離譜，只盼球隊勝一仗，製造話題，然後把球隊以高價出售。他為炒熱話題，胡亂向公眾許下承諾，稱若「粉紅風暴」贏波，就會向幸運觀眾派發20億韓圜（約1100萬港元）。

真排球員參演

正源的言論令「粉紅風暴」火速成為話題，但在聯賽中，團隊連敗40多場比賽，在外界一篇謾罵聲中，宇鎮心中的一團火開始燃燒起來，針對球員的能力訓練，制定出壓制對手的策略，甚至苦學科技，從而分析對手能力，逆轉勝的過程為電影帶來看點。

戲中的排球比賽場面拍得很好，帶出緊張及逼真感覺；其中一幕回顧宇鎮兒時經歷，特別以漫畫形式呈現，似是向去年大賣的日本動畫《劇場版排球少年！垃圾場的決戰》致敬，讓人印象深刻。電影也不忘混入輕鬆搞笑的對白及場面，演員表現也不錯；宋康昊扮演的教練角色，開朗、有趣，十分討好，充滿人情味又展現教練實力，很讓人感動。朴正民與張允柱笑點也很多，表現讓人滿意。值得留意的是「粉紅風暴」球員，不少是真正排球員，像金軟景、韓有美及李淑子等，為電影帶來看點。

上映日期：1月9日

相關字詞﹕宋康昊 韓國電影 逆球大叔 開箱

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