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娛樂

《魷魚2》Netflix收視三連霸 挑戰《星期三》史上亞軍位置

【明報專訊】影視串流平台Netflix公布1月6至12日一周收視，《魷魚遊戲2》以2630萬觀看次數，連續3周在非英語節目收視榜登頂，亦是上星期Netflix整體最多人收看的節目，首季則稍微回落至第3位。上架3星期的《魷魚2》，累計1.52億觀看次數，僅次於《魷魚遊戲》及《星期三》，成為史上最多人收看節目季軍，要挑戰亞軍《星期三》的2.52億觀看次數，《魷魚2》距離91天期限，尚有充裕時間急起直追。瑞典劇《血脈追兇》甫上架即以1060萬觀看次數佔非英語節目收視榜亞軍，其餘上榜的韓劇還有分佔第7及第8位的《現在撥打的電話》及《問問星星吧》。

《隨身危機》經過4星期雄霸英語電影榜首後，終讓位予動畫《Pet Pet當家2》，但仍以720萬觀看次數佔亞軍；《隨》片跟《魷魚遊戲2》一樣，還未到91天界線，已累積超過1.56億觀看次數，暫列Netflix史上最多人收看電影第5位，不過要超越殿軍《蒙上你的眼》1.574億或季軍《超時空亞當計劃》的1.576億觀看次數，也並非沒可能。

《生命中的危險缺憾》以1520萬觀看次數蟬聯英語節目收視榜冠軍，《馴荒記》及《Jerry Springer：火爆鏡頭內幕揭秘》分佔亞季。非英語電影方面， 法國《救命行動》、意大利《偷心天仙局》及挪威《Number 24》順序佔三甲位置。

相關字詞﹕隨身危機 魷魚遊戲2 影視串流平台Netflix

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