《魷魚2》Netflix收視三連霸 挑戰《星期三》史上亞軍位置

《隨身危機》經過4星期雄霸英語電影榜首後，終讓位予動畫《Pet Pet當家2》，但仍以720萬觀看次數佔亞軍；《隨》片跟《魷魚遊戲2》一樣，還未到91天界線，已累積超過1.56億觀看次數，暫列Netflix史上最多人收看電影第5位，不過要超越殿軍《蒙上你的眼》1.574億或季軍《超時空亞當計劃》的1.576億觀看次數，也並非沒可能。

《生命中的危險缺憾》以1520萬觀看次數蟬聯英語節目收視榜冠軍，《馴荒記》及《Jerry Springer：火爆鏡頭內幕揭秘》分佔亞季。非英語電影方面， 法國《救命行動》、意大利《偷心天仙局》及挪威《Number 24》順序佔三甲位置。