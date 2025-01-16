【娛樂場】內地劇《國色芳華》 失婚女強人楊紫戀偽貪官李現

劇情不拖沓 網民封「年度爽劇」

《國色芳華》開播後，不少觀眾讚節奏明快不拖沓，首集便交代何惟芳和劉暢有名無實的夫妻關係，以及劉暢放不下舊情人李幼貞的背景，又迅速推進到蔣長揚協助何惟芳設局「和離」，當眾抓姦劉暢出軌，劇情大快人心，有網民封為「年度爽劇」。楊紫在前4集演活時女性的卑微，為救母下嫁劉暢，不但得不到對方寵愛，還被丈夫家暴。她意外得知當年救母的「紫犀丸」是贋品，害得母親延誤救治時機；夫家又擅自變賣她的嫁妝，其貼身丫鬟玉露更意外身亡，使她悲痛欲絕。楊紫在多幕慘情戲表現獲讚，其中向劉暢連續磕頭9次，讓不少觀眾感痛心。「何惟芳」一角從這裏開始轉變，下決心不再忍讓，誓要做回自己。

李現劇中飾演看似貪官，實質救國憂民的官員蔣長揚，足智多謀，有着過人的謀略，還決定投資牡丹奇才何惟芳的花坊，使她自力更生遠離渣男，角色設定很好，獲網民大讚。

相隔6年再合作 楊紫讚李現變成熟

楊紫與李現繼2019年《親愛的，熱愛的》後再拍檔，楊紫大讚李現：「以前我們可能會在片場嘻嘻哈哈，現在我們會討論一些比如技術上的東西或這一場戲要怎麼走，他帶給我很多不一樣的火花，彼此更加進步。」魏哲鳴近年頻演深情霸總受觀眾喜愛，今次在《國色芳華》一改形象，飾演遵從父母決定而與何惟芳成婚的劉暢，不但常言語欺凌妻子，心中還另有愛人，甚至當眾出軌，演技獲讚出色，開啟與別不同的「渣男」戲路。

《國色芳華》在演員化妝、造型和場景搭建上甚考究，劇中女角額心的花鈿、細長的柳葉眉和霧面白晳肌膚，讓人聯想到唐朝獨有的妝髮造型。劇組準備了逾1500套服裝，製作期長達340天；女主角何惟芳因牡丹發迹，劇中有不少盛大的花卉場景。