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娛樂

邱士縉爆吳家忻好大食 宅男朱栢康愛在家躺平

邱士縉新年約隊友打牌 朱栢康愛躺平 吳家忻小賭怡情

【明報專訊】MIRROR成員邱士縉（Stanley）、吳家忻與朱栢康合演賀歲片《祥賭必贏》，吳家忻表示戲中演張繼聰妹妹「全知盈」，是家中掌上明珠，為人好食懶飛，不是在家睡覺，就是行街購物，笑言是本色演出。Stanley力證吳家忻大食，爆對方很喜歡吃零食，且食極不肥。吳家忻說多謝媽咪，食得是福。問戲中追求吳家忻的Stanley可有親熱戲？他笑說：「都好多，攬一下，已好感恩，要還神。」飾演中韓混血兒兼富二代的朱栢康亦艷福無邊，不過未肯透露劇情，說今次演Oppa，開心終於可以做回靚仔角色，「很久沒做過『四正』角色，演舞台劇就『四正』開，入了電影和電視圈後，『渣男專業戶』都被我搶了」。

新片講賭博，吳家忻稱有打麻將和鋤大弟，都是小賭怡情，亦有玩講求實力的Rummikub（魔力橋）。朱栢康聽錯說：「玩汪明荃咁大膽。」Stanley自言沒賭運，亦不精通賭博，「除打麻將，鋤大弟和百家樂一律不精，不過每年農曆新年都會玩吓『魚蝦蟹』和『射龍門』，大家聚在一起玩才有新年氣氛」。

邱擬約隊友打牌發新年財

今年會否相約MIRROR成員打麻將？Stanley說：「都會，12子好難齊人，不過都應該開到兩圍。（邊個技術最勁？）Jeremy（李駿傑）最勁，我都唔弱，有贏過佢。（邊個係水魚？）阿Jer（柳應廷）同Anson Lo（盧瀚霆），Anson Lo打牌好唔專心，志在參與，對輸贏冇所謂。」邊個贏最多？他稱差不多，「輪流贏吓，阿Jer有次連贏十鋪，因當天是他生日，應用盡了好運，牌品就每個都好，有修養」。

朱栢康對賭博一竅不通，亦拒絕學習，因怕『燒腦』，「做演員已好『燒腦』，休息會在家發呆，睇書和電影」。他自言是悶蛋，生活好宅，「都想自己的人生多姿多采，試過找樂趣，寫書法、跑山和攀石，最後還是覺得躺在牀上最舒服」。

記者：柯美

攝影：劉永銳

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