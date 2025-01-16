邱士縉爆吳家忻好大食 宅男朱栢康愛在家躺平

新片講賭博，吳家忻稱有打麻將和鋤大弟，都是小賭怡情，亦有玩講求實力的Rummikub（魔力橋）。朱栢康聽錯說：「玩汪明荃咁大膽。」Stanley自言沒賭運，亦不精通賭博，「除打麻將，鋤大弟和百家樂一律不精，不過每年農曆新年都會玩吓『魚蝦蟹』和『射龍門』，大家聚在一起玩才有新年氣氛」。

邱擬約隊友打牌發新年財

今年會否相約MIRROR成員打麻將？Stanley說：「都會，12子好難齊人，不過都應該開到兩圍。（邊個技術最勁？）Jeremy（李駿傑）最勁，我都唔弱，有贏過佢。（邊個係水魚？）阿Jer（柳應廷）同Anson Lo（盧瀚霆），Anson Lo打牌好唔專心，志在參與，對輸贏冇所謂。」邊個贏最多？他稱差不多，「輪流贏吓，阿Jer有次連贏十鋪，因當天是他生日，應用盡了好運，牌品就每個都好，有修養」。

朱栢康對賭博一竅不通，亦拒絕學習，因怕『燒腦』，「做演員已好『燒腦』，休息會在家發呆，睇書和電影」。他自言是悶蛋，生活好宅，「都想自己的人生多姿多采，試過找樂趣，寫書法、跑山和攀石，最後還是覺得躺在牀上最舒服」。

記者：柯美

攝影：劉永銳

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com