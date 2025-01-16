姜濤盧瀚霆粉絲再爭位 報警處理 呂爵安有聽聞 盼大家互相尊重

記者：鍾一虹、林祖傑

攝影：鍾偉茵、劉永銳

姜濤的粉絲姜糖與Anson Lo的粉絲神徒繼去年4月在機場發生爭位掀罵戰及有肢體碰撞不快事後，昨日再爆出霸位事件。姜濤、盧瀚霆和呂爵安昨出席在海港城舉行的眼鏡品牌發布會，活動主辦方及場地預早安排3批粉絲各有專屬粉絲區，有指逾10名穿黑衣，內穿Anson Lo品牌服飾的疑似神徒，混入姜糖專屬區霸佔最前兩行，事件驚動警方。

陳姓女子報案被滋擾

有網民在社交平台上載短片，稱見有警察要求疑似神徒交出身分證，並把她們帶走問話。警方稱昨晨7時27分接獲一名姓陳女子報案，指於海港城海運大廈準備活動期間，遭一名約20至30歲女子滋擾，二人曾發生爭執，報案人指女子沒持武器，但一直糾纏，其後自行離開，案件列作投訴滋擾。

姜濤、Anson Lo與Edan被問知不知發生粉絲爭位報警事件時，Anson Lo與姜濤一臉嚴肅，由Edan回應說：「有聽到少少，詳情未了解，知大家辛苦，最重要安全，互相尊重。」Anson Lo之後在社交網發文：「辛苦了你們，記住小心安全守秩序，不要讓我擔心，今天見到你們每一位，我很開心，下次再見啦。」

韓國回港 Anson Lo睡兩小時又開工

Anson Lo前晚與隊友李駿傑（Jeremy）完成三日兩夜韓國快閃之旅回港，獲大批粉絲接機。二人與一名韓國天后級女歌手排舞，為下月13日亞博演唱會準備。有傳是前韓國女團Wonder Girls成員宣美，Anson Lo與Jeremy保持神秘不肯透露天后身分，前者表示對這個表演期待已久，十分興奮，跟Jeremy在天后面前如小粉絲，有「小鹿亂撞」感覺，「她好辣，在舞台上很有魅力、野性及舞步好signature，排練時有少少貼身舞，不敢觸碰太多，怕醜呀！遲些她來港再排練。」Jeremy讚天后很親切友善及零架子，主動伸出友誼之手，整個交流過程十分舒服。

Anson Lo睡兩小時便起牀準備出席昨日活動，自言精神狀態OK，透露後晚與姜濤到澳門參加K-pop音樂節《SUPERSOUND FESTIVAL》，姜濤表示綵緋如火如荼，預告有新表演，好榮幸參與。Anson Lo表示今次是難得機會讓大家認識MIRROR，好珍惜。是否銳意打開韓國市場？他說：「目標不是這樣，是想這個世界更多人認識我們。」

今年考路試 姜濤少上堂信心不足

姜濤被隊友邱士縉（Stanley）爆考車牌考足兩年，Edan代解釋：「他不是不及格重考，是學幾堂停學。」姜濤稱工作太忙，押後今年才考路試，承認只學兩堂信心不足。Edan笑稱原本與姜濤同期考車牌，自己較幸運考第一次路試已順利過關，累積一年多路面揸車經驗。

1月21日是Edan的28歲生日，日前貼出與家人食飯慶祝相，表示家人是其「避風港」，他否認最近遇到風波有感而發，「相信對每個人來講，屋企人絕對係最緊要，會用不同形式關心和支持，我好耐無同屋企人出去食飯，好開心」。父母好擔心你？Edan說：「相信每個父母無時無刻都擔心自己小孩，常叫他們不用擔心，我OK。」

Edan拒答生日會否見林明禎

正日生日會否與緋聞女友林明禎慶祝？Edan說：「私人感情問題不回應，生日未有打算，應該會跟家人過。」林明禎早前推出賀年歌《愛呀恭喜你》有逾290萬次點擊，有指拋離他的新歌《純銀子彈》逾100萬點擊，Edan笑言：「點擊率好隨緣，我會集中工作，多謝粉絲支持，爹哋日日在家聽，多謝他。（家人有冇見過林明禎？）工作以外的事不回應。」

提到因MIRROR演唱會墜屏事故受傷的舞蹈員李啟言（阿Mo）近日稱情况好轉，Edan、姜濤和Anson Lo表示見到這些新聞會好開心，祝願阿Mo早日康復。會否前往探望？他們表示如果有機會一定去探他。

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