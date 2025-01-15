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娛樂

【開箱】《生物突擊隊》 DCU打響頭炮 雜牌軍救世界

【明報專訊】Marvel超級英雄片《銀河守護隊》系列導演占士根（James Gunn）2022年轉投敵營，獲聘為DC電影公司行政總裁，負責規劃DC電影宇宙（簡稱DCU）未來10年發展藍圖，首部作品並非今年7月上映《超人》（Superman），而是上月5日在影視串流平台MAX推出的動畫《生物突擊隊》（Creature Commandos），爛番茄影評網站給予95%高分，本月9日結局隨即宣布開拍第2季，算是打響頭炮。

與《自殺特攻》關係密切

《生物突擊隊》由占士根監製兼編劇，首季共分7集，故事跟他執導DC電影《自殺特攻》關係密切，例如動畫其中一名主角「黃鼠狼」正是少數參與海星計劃的倖存者，並繼續由占士根的胞弟尚根（Sean Gunn）配音。另外，《美國隊長3：英雄內戰》法蘭格里羅（Frank Grillo）聲演的費力克上將，亦是《自殺特攻》遭和平使者殺害的費力克上校（祖爾堅拿文飾）父親。由此可見，雖然占士根加盟DC電影公司初期曾經表示，有意劃清「新舊DCU」界線，其實千絲萬縷，豈能一刀兩斷？

動畫由神奇女俠的亞馬遜族人、女巫瑟西指使自稱「亞米西亞之子」的恐怖分子，入侵波可里斯坦邊境揭開序幕，美國政府覬覦當地石油資源，答應派員保護當地的王位繼承人伊拉娜公主（瑪莉亞巴卡路華聲演）。曾在DC劇集《和平使者》飾演情報機關「天眼局」負責人禾艾敏的維奧拉戴維絲（Viola Davis），在《生物突擊隊》聲演同一角色，奉命召集一批囚禁在美夢監獄的「非人類」犯人，包括科學怪人新娘、黃鼠狼、磷博士、機械人大兵，以及人魚妮娜，並由費力克上將帶領前赴當地，執行這場危險任務。

新作貫徹占士根《銀河守護隊》及《自殺特攻》的惡趣味風格，不單充滿色情及暴力元素，對白更毫不忌諱地涉及種族及性別歧視、女性主義等社會議題，例如伊拉娜公主色誘費力克上將的性愛場面、科學怪人目擊新娘與博士鬼混，以及大兵在戰場上開殺戒等，都是真人演出DC電影難得一見的「18禁」場面。

鋪排公式 難言驚喜

《生物突擊隊》故事鋪排相當公式化，即每集介紹一名主角的背景和經歷，由新娘打頭陣，透過她離開公主的古堡，到「出生地」尋找一條失落多年的頸鏈，藉此帶出她的悲慘過去；然後順序到大兵、黃鼠狼、科學怪人、磷博士出場，最後安排人魚在結局犧牲，全都有迹可尋，偶有感動但難言驚喜。負責聲演人魚的《派對直落真攞命》趙素兒（Zoe Chao）在訪問中表示：「這是對人魚最好的結局。」可惜她已無法參演第2季了。

從片尾彩蛋可見，新娘雖然失去生命中唯一好友人魚，但有新成員包括《自殺特攻》的鯊魚王加入隊伍，正好為下季增添可看度和新鮮感。另外，有傳占士根秘密安排《生物突擊隊》主角亮相《超人》，由配音變成真人演出，如果屬實不單噱頭十足，並有助迅速建立DCU的全新世界觀，可謂一舉兩得。不過，從《超人》早前公開首條預告片可見，暫時只有綠燈俠、鷹女及卓越先生等超級英雄登場，未見新娘、磷博士、科學怪人等曝光，究竟傳聞是真是假，恐怕要等到暑假才揭盅。

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