里安納度搭私人飛機「逃離」加州惹議 奧斯卡取消午餐會再延提名公布

里安納度狄卡比奧在洛杉磯出生及成長，名成利就以來一直關注環保議題，並注資超過8000萬美元（約6.2億港元）以個人名義成立基金會，用於氣候變化及持續發展等方面。加州山火上周二發生以來，他沒有表態，本月10日當很多歌影星報告損失或表示會捐款賑災之際，里安納度被發現跟父親及繼母，以及名模女友Vittoria Ceretti等一同登上私人飛機，「逃離」加州，啓程前往墨西哥，引來網民熱議。網民批評乘搭私人飛機有違里安納度「環保先鋒」形象；對於自己成長及生活的社區蒙難，他一直沒表態，對比金像影后荷爾芭莉（Halle Berry）、《本能》女星莎朗史東（Sharon Stone）、《特務A》珍妮花嘉納（Jennifer Garner）等，捐衣物賑災或到疏散中心當義工，有評論指里安納度顯得不夠支持。

95歲退休女演員葬身火海

曾演出《十誡》、《鬼馬兄弟》及《天妒紅顏未了情》等電影的德莉絲居里，已經退休，其孫女Kelley周日（12日）透過社交媒體表示，德莉絲位於阿爾塔迪納的住所焚毁，警方在屋內發現其遺體。Kelley表示，祖母年過九旬，但一直活躍，根本看不出如此年邁；她稱上周二（7日）黃昏送祖母返家後離開，當時沒意識到災難正來臨。凌晨時分德莉絲可能收不到疏散通知；翌日早上知道發生山火，Kelley即時趕往德莉絲的住所，被設置了路障的警方攔下，獲悉祖母居所已付諸一炬，但4日後才找到她的遺體。

現正是荷李活的頒獎禮季節，加州發生山火後奧斯卡及美國編劇公會（WGA）已延後公布提名名單，前日再次宣布延期；奧斯卡方面原定本月12日揭曉入圍名單，上周表示改到19日，前日稱將延至下周四（23日）在網上公布。雖然第97屆奧斯卡頒獎禮暫時仍會如期於3月2日舉行，但大會表示每年讓候選者交流的午餐會，原定2月10日舉行，今年將會取消；下月18日率先頒發的技術獎，也會延期，確實日期容後公布。主辦奧斯卡的美國影藝學院主席楊燕子表示對火災衝擊和圈內許多人經歷的重大損失深感悲痛，「影藝學院始終是電影產業內一股凝聚力量，我們會努力團結，共同面對困難」。另外，美國剪接師公會原定周六（18日）舉行頒獎禮，現宣布延期。

Netflix華納分別捐錢

格林美音樂頒獎禮暫按計劃下月2日舉行，但大會在聲明中表示，今年頒獎禮會有新使命，將籌集更多資金支持在山火中冒險拯救生命的消防及救護人員。環球唱片則表示，今年會取消所有格林美相關的賽前派對、演出及慶功宴，把資源轉向救災組織。男歌手The Weeknd原定本月24日推出新碟《Hurry Up Tomorrow》，現延至月底31日，原定本月25日舉行的新專輯音樂會則取消。樂壇天后Beyonce早前表示，原定本月14日有重要消息公布，現亦延期。

繼迪士尼、派拉蒙、《奇異女俠玩救宇宙》珍美李寇蒂斯（Jamie Lee Curtis）、真人騷女星Paris Hilton等宣布捐款賑災後，前日輪到串流平台Amazon、Netflix和美國有線電視巨擘Comcast，分別表示會捐出1000萬美元（約7800萬港元）；華納兄弟探索則跟日前已宣布捐款的迪士尼看齊，同樣會捐出1500萬美元（約1.17億港元）賑災。社交媒體Snapchat創辦人施皮格爾（Evan Spiegel）則表示公司會投放500萬美元（約3900萬港元）用於山火救援方面。此外，《靚太唔易做》女星伊娃朗歌妮亞（Eva Longoria）、搖滾樂隊Metallica、美國電視監製Chuck Lorre分別宣布捐出100萬、50萬及25萬美元。

珍茜摩爾收容舊拍檔

行善不一定與金錢有關，《時光倒流70年》珍茜摩爾（Jane Seymour）1990年代曾與祖藍杜（Joe Lando）合演劇集《荒野女醫情》，而且一連拍了6季，之後又合演了兩部相關電影。祖藍杜的住所上周被山火吞噬，據報珍茜摩爾向他伸出援手，邀請他到家中暫住，祖藍杜日前在社交媒體留言，「多得這世界上還有天使，我們離開時什麽也沒有，我的朋友珍茜摩爾毫不猶豫開放住所招待我們，真的要多謝上帝給我們地方安枕」。