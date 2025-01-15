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娛樂

【娛樂場】舞台劇《試鏡》 游學修蘇子情言語角力再埋身肉搏

【明報專訊】游學修與蘇子情主演，朱栢謙執導的舞台劇《試鏡》，改編自美國劇作家David Ives的百老匯著名舞台劇《Venus in Fur》。故事講述劇場導演急於物色新劇女主角，試鏡時，一名看來完全不符合角色條件的女演員，突然出現要求導演讓她試鏡，導演最終被她的堅持說服，結果出乎意料，這名女演員不但有備而來，且充滿智慧、激情和深度，令導演慢慢失去上風，兩人關係變得撲朔迷離。

《Venus in Fur》2011年在百老匯首演，榮獲東尼獎最佳女演員和入圍最佳劇本。導演波蘭斯基（Roman Polanski）2013年將舞台劇搬上大銀幕，拍成電影《玩謝大導演》，在有「法國奧斯卡」之稱的第39屆凱撒頒獎禮提名最佳影片、導演、男主角、女主角和改編劇本，波蘭斯基第四度獲最佳導演獎。《Venus in Fur》歷年來在全球改編過無數不同語言版本，皆膾炙人口，今次首度以廣東話版登場。

權力調換 欲望與脆弱交織

去年憑《看我今天怎麼說》入圍角逐金馬影帝的游學修飾演新晉導演Thomas，女演員Vanda由以演獨腳戲為主，曾獲愛丁堡國際藝穗節最佳亞洲藝術獎提名的蘇子情飾演，全劇只有兩人對戲，非常考功力。尤其Thomas與Vanda排戲過程中，現實與戲劇逐漸交錯，互動間模糊了表演與現實的界限，迫使他們面對各自的欲望與脆弱。Vanda的角色體現了欲望與權力的複雜結合，挑戰傳統性別角色，揭示服從與支配間錯綜複雜的關係。

劇本結合歷史文學，對白中不失論述焦點的試鏡文戲，演員於「入戲」與「下戲」之間漸漸推進劇情，產生「演員vs.導演」、「女性vs.男性」、「客座vs.主體」、「卑下vs.至尊」、「被動vs.主動」的權力調換，讓觀眾逐層拆解劇本背後的深意。

服裝言語意識比行為大膽

游學修和蘇子情劇中不單言語角力，還有埋身肉搏戲。游學修說︰「呢個劇本好複雜，我同子情有好多對話、好多層次，消耗好大。（會否裸露？）唔會好露，上次演舞台劇《我們很快樂》已經除剩底褲；同子情有身體接觸，行為肢體上不算太過火，只是服裝、言語、意識較大膽。」

蘇子情跟游學修第一次合作，亦是首次演情慾戲，被問到可裸露的程度，她說︰「尺度上要隨住劇本，其實可以發生得好舒服。」她反而擔心忘詞，全劇90分鐘，只有她與游學修對戲，希望熟讀劇本，讓觀眾看到更好的演出。

《試鏡》

日期：1月17至19日、1月23至25日晚8時

1月18至19日、1月25至26日下午3時

地點：香港藝術中心壽臣劇院

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