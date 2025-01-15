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娛樂

台上台下堅持敢言 雷深如個唱想挑戰著泳衣

雷深如2.15開騷 預告有大膽造型 繼續敢言做自己 盼38歲前結婚

【明報專訊】雷深如（J.Arie）將於2月15日假旺角麥花臣場館舉行《J.Atriarchy演唱會2025》，今次配合新專輯開騷，標榜暫定最後一個演唱會，入行差不多12年的她強調非告別樂壇，只感當獨立樂手太艱難，完成新專輯後暫沒有什麼想表達，決定先專注幕後工作，盼在3年內結婚生仔，常因大膽言論惹是非的她，堅決繼續做自己。

J.Arie預告以女王登基姿態揭個唱序幕，融合新舊歌曲「頒布」各種新條約，如一齣舞台劇，還有不少大膽造型，「會挑戰自己，穿一些未穿過的衫上台，例如著泳衣，因為我都有點身材焦慮，pat pat大和大髀勁粗，要操吓，線條靚先至可以著㗎嘛。外國有好多女歌手都著泳衣配高跟鞋上台，未知操唔操得切，希望成功」。新歌貫徹精神病風格，笑稱切合她個人性格，基本上已經完全赤裸，歌詞表達到想講的事，「冇嘢好驚！現在基本上冇嘢可以攻擊到我」。

與時並進 不應收埋真實一面

J.Arie入行時曾乖乖顧及形象，自爆其實是不敢表達，一直尋找自己是個怎樣的人，不覺得現在直率敢言是自我摧毀形象，只不過將面層包裝卸開，「其實我由細到大都係咁，當年係得到很多新人獎，但不認為現在這樣做會阻礙事業，理解我的人不會走，人有很多面向，我可以純真浪漫，亦可以癲喪黑暗，不影響創作 」。

早前J.Arie公開留言「了解中係咪打咗羽毛球？」，被指揶揄MIRROR成員呂爵安（Edan）與「大馬女神」林明禎緋聞，惹來負評，她強調純粹無聊，只是覺得這現象很得意才評論，沒有指名道姓，「即係一個藝人有冇社會責任和公民意識咁？大家覺得藝人永遠都有包袱？女藝人一定要言行舉止好優雅，講嘢要好陰聲細氣，不要講嘢咁外露？我覺得隨着時代變化，相信現在愈來愈多藝人會更加敢言，表達真實個性不是更加好嗎？社會不是應該要進步嗎？為什麼好似教育制度咁愈來愈倒退？身為藝人更加要以身作則，不應收埋真實的自己」。

專注幕後 待閃婚生仔再開騷

入行差不多12年的J.Arie有一半時間當獨立歌手，2019年決定不再簽約唱片公司，跳出舒適圈，看能否再踏前一步，發覺這條路十分難行，她稱今次為暫時最後一個演唱會，非告別樂壇，「會繼續做音樂，不過應該是短期內最後一個騷，因為當獨立歌手好艱難同辛苦，愈來愈怕重複，做過又做會好嬲自己，趁這一刻要講的，已經在新碟的歌講完，除非人生有下個里程碑，即係突然無端端閃婚或生仔，才可能會有嘢想講，暫時冇嘢想講喇！想做的會在今次演唱會中實行，那就已經無悔」。

近年J.Arie不太活躍幕前，慶幸有歌手仍需要她所寫的歌，與Kiri T（謝曉盈）、Gavin Chan聯合作曲，Kiri T主唱的《至少做一件離譜的事》獲不少獎項，J.Arie笑言父母可能以為她告別樂壇會拍手，「他們會話等了很多年終於都告別，這個人終於都醒，其實他們見我這麼努力，已經沒有再問我會否轉職，只說總之我生活到就得，也算是默默支持，已經好好，不會考慮返轉頭做律師，還會繼續專注做音樂」。35歲的她承認憧憬結婚，盼38歲前能實現，「我也想生小朋友，不過太大責任，所以想完成自己理想先，婚後應該也不會放棄做音樂，可能會做多些幕後工作，始終堅持了這麼多年」。

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵

場地提供：The AIR（The ONE）

髮型：Bowie Lo @ AdmiX Hair Styling

化妝：Jessica Chan

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