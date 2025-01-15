《甄嬛傳》演員「回宮」賀開播13周年 蔡少芬抱病上陣又跳又唱

一眾演員出場時再上演「回宮」一幕，令蔡少芬感覺難忘，她說：「始終離開劇集13年，今次再聚首一堂，大家都非常感動。」她在晚會上獻唱《我恨我痴心》及《大風吹》。不過蔡少芬原來抱病上陣，透露聖誕節跟老公張晉及子女到哈爾濱旅行，回港後子女開學，她發燒病倒，燒至40度又發冷，她說：「病我唔驚，唔死就得，但今次晚會好難得，所以我好驚，第一，我驚傳染畀其他同事，第二，今次要唱歌、跳舞需要體力，好擔心病倒缺席，錯過這個難能可貴的晚上，我真的好想同大家一齊享受舞台，再次一齊感受相聚時刻。」幸好有驚無險，最後能出席。不少粉絲與網民再見到《甄嬛傳》演員，紛紛留言表示期待她們再合作新作品。蔡少芬表示未來有很多可能，「無論是古裝或時裝劇，希望有不同機會同全體演員或個別演員再合作，我覺得幾得意，但緣分的事好難講，交給個天決定」。

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