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娛樂

周星馳《女足》下月開拍 王一博張小斐傳擔正 宋康昊參演

【明報專訊】周星馳前年6月61歲生日時宣布將開拍《女足》，並公開招募，收到逾3萬人報名。電影籌備多時，有消息指將於下月開拍，盛傳男主角是內地人氣男星王一博，女主角是憑《你好，李煥英》獲金雞獎影后的張小斐；網上流傳的演員名單還有韓國影帝宋康昊、中國女足國家隊前門將趙麗娜、內地女演員艾米等。另一方面，ViuTV亦加入足球熱潮，3月將推出女子足球真人騷《足球女將》，傳袁澧林與COLLAR成員蘇雅琳參與，明日起會陸續公布名單。

娛樂組

周星馳（星爺）2001年執導兼主演電影《少林足球》，是香港經典喜劇之一，當年大收逾6000萬元，位列香港華語電影票房第10位。時隔逾20年，星爺前年6月宣布籌拍新片《女足》，公開招募不同國籍的靚女試鏡，並列出5大條件，除年輕貌美、身材標緻、天資聰敏、體能出眾外，還特別要求報名時傳送的照片不能P圖造假。消息一出，有逾3萬人報名，不少圈中藝人如視后蔡思貝都曾自薦。星爺的公司去年中曾在台灣舉行海選，有6名參賽者獲得往香港跟周星馳面對面試鏡的機會。

張小斐憑《你好，李煥英》封金雞影后

近日有消息指《女足》下月開拍，網上流傳演員名單中，男主角是27歲內地人氣男星王一博，去年憑電影《熱烈》提名第37屆中國電影金雞獎最佳男主角；女主角傳是張小斐，她憑電影《你好，李煥英》獲金雞獎影后。兩人參演消息傳得甚囂塵上，雙方粉絲表示一切以官方宣布為準。有指早前已傳星爺看中王一博，兩人積極洽談合作。

名單中還有韓國影帝宋康昊、33歲中國女足國家隊前門將趙麗娜、16歲內地女演員艾米等。宋康昊前年來港時曾與星爺見面，星爺當時在社交平台分享兩合照，寫上︰「聽說宋太甚喜歡《少林足球》，小弟乘勢邀請宋先生參演《少林女足》球證一角，宋先生反問為何不是演球員？憑他演技演女足毫無難度！我醍醐灌頂，頓時開竅。」星爺去年3月見過趙麗娜，上載握手合照時留言：「終於見到了久仰大名的巾幗英雄趙麗娜，鏗鏘玫瑰的外號果然名不虛傳，無論是球技、笑容、身高與穿搭都堪稱一絕！小弟正在籌組一支美貌與球藝兼備的女足隊伍，如加盟後防肯定固若金湯，觀眾也看得心花怒放，兩全其美。」趙麗娜當時回應「很榮幸和星爺見面」。

星爺曾公開邀宋康昊趙麗娜演出

網上有關《女足》的故事簡介：「將功夫與足球結合的娥媚隊參加女足亞冠盃，本身不被看好，但隊長雙雙得到大師兄徐風幫助後所向披靡。二人本是曖昧十足，但因為一次爭執，徐風倒戈相向擊敗娥媚隊。最後娥媚隊團結一致、重整旗鼓，拿下亞冠盃冠軍！」如真的下月開拍，相信官方很快會公布詳情。

相關字詞﹕趙麗娜 宋康昊 張小斐 王一博 女足 周星馳(星爺)

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