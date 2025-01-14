【開箱】《火山島逃生記》 生關死劫挑戰人性

度假遇海嘯警告

《火山島逃生記》講述菲德立克一家四口來自挪威，每年都會到西班牙的拉帕爾馬島歡度聖誕。當地地質研究所的研究員瑪利亞及豪庫，發現火山有不尋常活動，最後火山真的爆發，並觸發海嘯，菲德立克一家能否逃過一劫？

此劇只有4集，加起來長度等如一齣《鐵達尼號》電影，也跟同類災難題材一樣，鋪排災難來臨與逃生緊張過程之前，必須經營好角色關係。劇中的拉帕爾馬島是西班牙著名度假勝地，即使12月聖誕依然氣候溫和，吸引冰天雪地挪威的家庭往度假，這樣的劇情非常合理。島上的老昆布雷火山先後於1949、1971及2021年爆發過，《火山島逃生記》正是以此為背景，並把瑪利亞的角色設定為南亞海嘯倖存者，講述她與弟弟伊立克當年被父母安排在屋頂逃難，父母則被洪水冲走，影響了姐弟倆的一生。瑪利亞長大後專攻地震研究，所以來到拉帕爾馬島，弟弟亦伴隨而來度聖誕。當她發現火山活動異常，曾要求中心負責人阿瓦羅發出海嘯警告；後者多年前一次誤判建議當局發出警告，結果誠信受質疑，今次即使各方數據顯示火山爆發可促發大規模海嘯，仍令他猶豫，瑪利亞把自身經歷相告，才打動對方。

《火山島逃生記》主線落在菲德立克一家四口身上，第一集已見他們其實不如表面和睦；小兒子托比亞斯是自閉症譜系障礙患者，菲德立克和珍妮佛夫婦都專注照顧他；17歲長女莎拉生活得不太快樂，又察覺父母婚姻出現問題，在酒店邂逅同樣來自挪威的夏莉，更一見鍾情。另有支線講述珍妮佛的弟弟顏斯任職外交部，能掌握第一手逃生資訊，成為後來他們一家避過一劫的關鍵。這一家人的性格及關係，更是後來逃難的緊張情節重要一環，亦符合災難好戲的傳統，像《鐵達尼號》拍沉船，不可能拍足3小時，所以Jack和Rose帶有階級差異的愛情才是主菜，也透過兩人見證船上的大小故事與人物。1972年版的《海神號遇險記》，講述郵輪遇海嘯，真赫曼（Gene Hackman）扮演的牧師相信船已反轉，往底部走才是出路，船上僅9人願意相信他，其餘人選擇靜待救援；非主流意見的10人，包括牧師自己，逃生過程便盡現各人個性，製造了緊張和感人時刻。

特技場面有限

《火山島逃生記》的成績或者難跟《鐵達尼號》和《海神號遇險記》等經典比較，講述火山爆發及海嘯到來的特技場面不多，也欠震撼感；然而寫情方面，算下了一點工夫，像菲德立克本來不討喜，生活因循，不夠自信，珍妮佛跟酒店員工閒聊兩句，已妒火中燒；但危難來臨，他還是當機立斷，包括不惜偷車趕去碼頭，讓妻兒趕及上船逃難；看到帶着嬰兒的母親，把最後的逃生機會讓給對方，也是面臨生關死劫的人性彰顯。情竇初開的莎拉，為了跟夏莉一起而離隊，珍妮佛又為了跟子女齊上齊落而冒險下機，這段錯摸找來找去，雖然婆媽，但至少拍出一點緊張感。托比亞斯能認出舅父傳來的避難地點，也呼應前段這自閉男孩愛臨摹眼見所有事物，記憶力強。