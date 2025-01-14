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娛樂

《賊鬥2》美周末開畫冠軍 《原始巨星》票房欠佳

【明報專訊】《戰狼300》謝拉畢拿（Gerard Butler）主演的動作片《賊鬥2》（Den of Thieves 2），上周五在美國開畫，首周末3日票房1550萬美元（約1.2億港元），在新片欠奉的情况下，輕易登上開畫冠軍；緊隨其後是上映超過3星期的《獅子王：木法沙》和《超音鼠大電影3》，上周末分別錄得1350萬及1100萬美元（約1.05億及8580萬港元）。《賊鬥2》延續上集故事，謝拉畢拿飾演的警探為了緝捕鑽石大盜小奧沙積遜（O'Shea Jackson Jr.）歸案，捲入黑手黨的戰爭。上集製作費3000萬美元（約2.34億港元），2018年上映時全球票房8050萬美元（約6.27億港元），回報難言豐厚，電影公司仍投資開拍續集，製作費更增至4000萬美元（約3.12億港元），且看新片利潤能否倍翻。

去年聖誕開畫的英國樂壇天王Robbie Williams音樂傳記片《原始巨星》，製作費逾億美元（約8.58億港元），上周末收100萬美元（約780萬港元），並不理想，全球累計票房亦不過1000萬美元（約7800萬港元）。

相關字詞﹕Robbie Williams 小奧沙積遜 謝拉畢拿 原始巨星 賊鬥2

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